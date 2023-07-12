В Одесі у дворі будинку знайшли по частинах тіло чоловіка: міг підірватися на гранаті, — поліція

За інформацією співробітників поліції, отримані травми характерні для отримання від вибухового пристрою. Слідство триває.

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У центрі Одеси виявили тіло молодого хлопця, частини якого були розкидані по вулиці, про що повідомили місцеві Telegram-канали. У пресслужбі відділу комунікацій Головного управління Нацполіції (ГУНП) в Одеській області поділилися деякими подробицями трагедії.

Тіло чоловіка лежало у дворі багатоквартирного будинку на Французькому бульварі 20а в місті Одеса і деякі органи були відокремлені від нього. Перехожі викликали на місце поліцію, які одразу ж почали розслідування.

Співробітники правоохоронних органів зазначають, що у громадянина були зафіксовані тілесні ушкодження, які характерні для отримання від вибухового пристрою.

"Під час огляду місця події поліцейські виявили неподалік від загиблого важіль від ручної гранати. Наразі всі обставини події встановлюються слідчо-оперативною групою територіального підрозділу поліції", — йдеться в повідомленні.

Слідство вирішує стосовно внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань із приміткою "самогубство".

Звідки у молодого хлопця опинився в розпорядженні вибуховий пристрій — на момент публікації матеріалу не повідомлялося. Більше подробиць про трагедію також невідомо.

Нагадаємо, 31 травня повідомлялося, що під Києвом чоловік кинув гранату в знайомих, що в результаті призвело до жертв. Після скоєння злочину підозрюваний намагався накласти на себе руки, проте співробітники поліції встигли його зупинити. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.