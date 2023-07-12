"Многоэтапная спецоперация": СБУ задержала агента ФСБ РФ, который "сливал" позиции ВСУ (фото)

Предателем оказался житель Луганска, бывший студент одного из высших учебных заведений, сообщили следователи СБУ.

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Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ФСБ, который "сливал" агрессору локации украинских защитников во время боев за Северодонецк в 2022 году. Это была многоэтапная спецоперация, которая охватила несколько областей Украины, сообщила пресс-служба СБУ.

По информации правоохранителей, злоумышленник передавал врагу информацию о районах укреплении, огневые позиции, блокпосты украинских военных и делал отметки на электронных картах.

Предатель пытался выявить и передать оккупантам точные координаты боевых позиций артиллерии ВСУ, в том числе реактивных систем залпового огня "Град".

Эта информация нужна была врагу для осуществления прицельных воздушных ударов по украинским объектам, а также для подготовки боевых операций по захвату Северодонецка.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Своей жизнью вражеский агент рисковать не хотел и переехал в Днепр, чтобы быть дальше от линии фронта.

"Там он надеялся "отсидеться" и впоследствии вернуться на Луганщину, где ему обещали "трудоустройство", — говорится в сообщении СБУ

После неудачных попыток нового контакта с ФСБ фигурант дела выехал в Закарпатье, где надеялся "залечь на дно" и избежать правосудия.

Впрочем, контрразведчики СБУ сорвали "планы" вражеского соратника — поэтапно задокументировали его преступные действия и задержали на территории Закарпатской области.

По данным следствия, предателем оказался житель Луганска, бывший студент одного из высших учебных заведений МВД Украины.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УКУ.

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 5 июля СБУ задержала предателя, который скрывался от правосудия. Следователи СБУ выяснили, что коллаборационист получил указание выявлять места пребывания украинского подполья для проведения дальнейших облав.

4 июля Фокус сообщал, что СБУ задержала хакеров, которые опустошили счета украинцев. В ходе спецоперации силовики задержали 12 подозреваемых. Вероятно, они совершали преступления в сговоре с работниками банков.