Журналисты показали, что осталось от усадьбы Терещенко в центре Киева (фото)

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Из-за судебных проволочек запрещены все контраварийные работы в усадьбе Терещенко, одной из памятников архитектуры 19 века, расположенной в центре столицы на бульваре Тараса Шевченко, говорится в фоторепортаже "Деловой столицы", передает Ukranews.

"Киев может потерять неоготическую жемчужину центра. Сейчас продолжается суд, который фактически остановил начало реставрации. Именно так пытаются отчуждать частную собственность. Из-за длительных судебных процессов владелец земли и сооружений не может реставрировать собственные здания. Кроме того, ему запрещено выполнять какие-либо контраварийные работы" Восстановление усадьбы не первый год блокируют и активисты. В ситуации, когда земля и здания в частной собственности, есть разработанный и согласованный проект реставрации (документ готовится около 2 лет – ред.) – дать возможность владельцу реставрировать усадьбу – это единственный шанс спасти память. Для сохранения архитектурного ансамбля важен каждый день Что касается самой реставрации, то она начнется за 4-5 месяцев в случае решения суда в пользу ЧАО "Центрелеватормлинстрой". Сама реставрация продлится 1,5-2 года. Доступ к ней будут иметь специалисты УТОПИК (Украинское общество охраны памятников истории и культуры – ред.). Как заверил ранее председатель Киевской ячейки УТОПИК Анатолий Фролов, реставрация будет проходить под четким контролем независимых специалистов-архитекторов и историков", — говорится в статье "Деловой столицы".

Журналисты пишут, что 17 июля Большая Палата Верховного суда решит, дать владельцу начать реставрационные работы, или вернуть здание в городе. В первом случае, по словам Алексея Кунгина, Председателя правления ЧАО "Центрелеватормлинстрой", усадьба Терещенко будет отреставрирована в течение трех лет. В другом – город должен будет найти на это средства из бюджета, но, понятно, что из-за войны это не является первоочередной задачей киевской власти. Как минимум необходимо будет выплатить компенсацию владельцу и заботиться о усадьбе. Поэтому высока вероятность того, что в этом случае столица потеряет еще одну.

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