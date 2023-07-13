Журналісти показали, що залишилось від садиби Терещенків у центрі Києва (фото)

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Через судову тяганину заборонені всі контраварійні роботи в садибі Терещенків, однієї з пам’яток архітектури 19 сторіччя, що розташована в центрі столиці на бульварі Тараса Шевченко, йдеться в фоторепортажі "Ділової столиці", передає Ukranews.

"Київ може втратити неоготичну перлину середмістя. Нині триває суд, який фактично зупинив початок реставрації. Саме так намагаються відчужити приватну власність. Через тривалі судові процеси власник землі й споруд не може реставрувати власні будівлі. Крім того, йому заборонено виконувати будь- які контраварійні роботи. Відновлення садиби не перший рік блокують й активісти. У ситуації, коли земля й будівлі у приватній власності, є розроблений і погоджений проект реставрації (документ готується близько 2 років – ред.) – дати можливість власнику реставрувати садибу – це єдиний шанс врятувати пам’ятку. Задля збереження архітектурного ансамблю важливий кожен день. Що ж до самої реставрації, то вона розпочнеться за 4-5 місяців у разі рішення суду на користь ПрАТ "Центрелеватормлинбуд". Сама реставрація триватиме 1,5-2 роки. Впродовж усього періоду відновлення пам’ятки доступ до неї матимуть фахівці УТОПІК (Українське товариство охорони пам'яток історії та культури – ред.). Як запевнив раніше голова Київського осередку УТОПІК Анатолій Фролов, реставрація буде проходити під чітким контролем незалежних спеціалістів-архітекторів й істориків", — йдеться в статті "Ділової столиці".

Журналісти пишуть, що 17 липня Велика Палата Верховного суду вирішить, чи дати власнику розпочати реставраційні роботи, або повернути будівлю місті. В першому випадку, за словами Олексія Кунгіна, Голови правління ПрАТ "Центрелеватормлинбуд", садиба Терещенків буде відреставрована впродовж трьох років. В іншому – місто повинно буде знайти на це кошти з бюджету, але, зрозуміло, що через війну це не є першочерговим завданням київської влади. Як мінімум необхідно буде виплатити компенсацію власнику та опікуватися садибою. Тому є висока вірогідність того, що в цьому випадку столиця втратить ще одну.

Між плитами величезні проміжки, та й самі залізобетонні конструкції подекуди розсипаються. Ці перекриття були змонтовані уже у радянські часи"

Приміщенням гуляє вітер через старі вікна та тріщини у стіні. Найбільша – завширшки близько 5 см