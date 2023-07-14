Введение в заблуждение и дискредитация: Parimatch опровергает причастность к сайтам-клонам

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Злоумышленники создали сайты-клоны компании Parimatch, которые используют логотипы и айдентику компании, похожие цветовые гаммы и архитектуру, чтобы ввести в заблуждение потребителей и дискредитировать оператора игрового рынка. Об этом говорится в официальном заявлении Parimatch.

В компании отметили, что после наложения санкций СНБО они полностью прекратили деятельность в Украине.

"В отличие от мошенников, которые скрываются, мы всегда действовали в рамках действующего законодательства Украины, отличались высокой культурой ведения бизнеса и обнародовали структуру украинских активов", — говорится в заявлении.

В Parimatch напоминают, что продолжают бороться за снятие неправомерных, по их мнению, санкций и возврат средств клиентов, которые из-за санкций заблокированы на банковских счетах. В частности, предоставили всю необходимую информацию правоохранительным органам и ожидают публичного пересмотра и отмены решения.

В заявлении отмечается, что на протяжении 4 месяцев на компанию осуществляются массированные информационные атаки с применением мошеннических методов, манипуляций и грязного PR. Также есть попытки подделать внешний вид бренда для распространения нелегальной рекламной информации с акциями и бонусами. Встречались и случаи с предложениями быстрого восстановления игровых счетов для клиентов Parimatch и вывода средств за дополнительное финансовое вознаграждение. Все эти проявления мошенничества в компании фиксируют и готовы предоставить правоохранителям.

Parimatch призывает представителей медиа не поддаваться на провокации мошенников и тщательно проверять информацию.

"Мы призываем журналистов тщательно проверять источник поступления информации и соблюдать стандарты журналистской деятельности и не распространять откровенную ложь. Можно ли доверять источнику в соцсети, который был зарегистрирован сутки назад, не имеет контактов и ворует публикации 2022 года с официальной страницы Parimatch? Можно ли доверять медиа, которое не обращается за официальными комментариями? Ответ однозначный — НЕТ! Будьте внимательны! Не поддавайтесь на провокации мошенников!" — говорится в заявлении Parimatch.

Напомним, санкции СНБО против лицензированного оператора игрового рынка Украины, одного из крупнейших налогоплательщиков – компании Parimatch – были наложены 11 марта 2023 года. Несмотря на обращение компании в правоохранительные органы, никаких объяснений о причинах наложения ограничений предоставлено не было. Зато Parimatch предоставила всю необходимую информацию, в частности, открыла корпоративную структуру и предоставила доказательства прекращения сотрудничества с Россией. Компания продолжает обращаться за объяснениями в правоохранительные структуры, в частности, СБУ. Также ожидают ответа президента Зеленского на петицию за снятие санкций с Parimatch, которая набрала необходимые 25 тысяч голосов.