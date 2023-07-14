Введення в оману і дискредитація: Parimatch спростовує причетність до сайтів-клонів

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Зловмисники створили сайти-клони компанії Parimatch, які використовують логотипи і айдентику компанії, схожі кольорові гами та архітектуру, щоб ввести в оману споживачів та дискредитувати оператора ігрового ринку. Про це йдеться в офіційній заяві Parimatch.

У компанії наголосили, що після накладення санкцій РНБО вони повністю припинили діяльність в Україні.

"На відміну від шахраїв, які ховаються, ми завжди діяли в межах чинного законодавства України, відрізнялися високою культурою ведення бізнесу і оприлюднили структуру українських активів", — зазначено у заяві.

У Parimatch нагадують, що продовжують боротися за зняття неправомірних, на їхню думку, санкцій та повернення коштів клієнтів, які через санкції заблоковано на банківських рахунках. Зокрема, надали всю необхідну інформацію правоохоронним органам і очікують на публічний перегляд рішення та скасування рішення.

У заяві наголошується, що упродовж 4 місяців на компанію здійснюються масовані інформаційні атаки із застосуванням шахрайських методів, маніпуляцій та брудного PR. Також є спроби підробити зовнішній вигляд бренду для розповсюдження нелегальної рекламної інформації з акціями та бонусами. Зустрічалися й випадки з пропозиціями швидкого відновлення ігрових рахунків для клієнтів Parimatch та виведення коштів за додаткову фінансову винагороду. Усі ці прояви шахрайства у компанії фіксують та готові надати правоохоронцям.

Parimatch закликає представників медіа не піддаватися на провокації шахраїв та ретельно перевіряти інформацію.

"Ми закликаємо журналістів ретельно перевіряти джерело надходження інформації та дотримуватися стандартів журналістської діяльності і не розповсюджувати відверту брехню. Чи можна довіряти джерелу в соцмережі, яке було зареєстровано добу тому, не має контактів та краде публікації 2022 року з офіційної сторінки Parimatch? Чи можна довіряти медіа, яке не звертається за офіційними коментарями? Відповідь однозначна — НІ! Будьте уважні! Не піддавайтеся на провокації шахраїв!" — йдеться у заяві Parimatch.

Нагадаємо, санкції РНБО проти ліцензованого оператора ігрового ринку України, одного з найбільших платників податків – компанії Parimatch – було накладено 11 березня 2023 року. Попри звернення компанії до правоохоронців, жодних пояснень щодо причин накладення обмежень надано не було. Натомість Parimatch надала усю необхідну інформацію, зокрема, відкрила корпоративну структуру та надала докази припинення співпраці з росією. Компанія продовжує звертатися за поясненнями до правоохоронних структур, зокрема, СБУ. Також очікують відповідь президента Зеленського на петицію за зняття санкцій з Parimatch, яка набрала необхідні 25 тисяч голосів.