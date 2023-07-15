Бесплатная эвакуация в Киев: жители Сумской области покидают регион на поезде (фото)

Эвакуационный поезд будет курсировать каждый день. Киевская ОВА разместит людей в модульном городке Вышгородского района, а "Укрпочта" на вокзале выплатит по прибытию пособие для переселенцев.

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Первый эвакуационный поезд из города Сумы в Киев отправился 15 июля. Об этом сообщило в Telegram Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Поезд будет курсировать каждый день — из Сум он отправится в 6:47, а в Киев прибудет в 11:41. "Укрпочта" на вокзале выплатит по прибытию 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью, а также и 2 тысячи гривен остальным.

Киевская областная военная администрация (ОВА) разместит всех желающих в модульном городке Вышгородского района.

В Сумской ОВА сообщили, что не будут проводить экстренную эвакуацию украинцев

"Эвакуация введена в результате работы Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения", — отметили в Минреинтеграции.

По данным Сумской ОВА, только на утро 15 июля российские военные обстреляли из минометов Хотинскую общину Сумской области — всего прогремело 17 взрывов.

А за 14 июля ВС РФ 18 раз обстреляли территорию Сумской области, в этот день было зафиксировано 110 взрывов.

Напомним, 10 июля в Сумской ОВА сообщили, что не будут проводить экстренную и принудительную эвакуацию украинцев из 5-километровой пограничной зоны.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев 29 июня рекомендовал жителям приграничных населенных пунктов в Сумской области эвакуироваться из-за постоянных обстрелов армии России.