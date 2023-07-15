Избила семейную пару за сигарету. Агрессивная курильщица пустилась в драку из-за замечания

В Ивано-Франковске семейная пара стала жертвой физического насилия из-за сделанного замечания курящей в коридоре жилого дома женщине.

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Постановлением Ивано-Франковского городского суда женщине, признанной виновной в нападении на супружескую пару, назначен штраф в размере 850 гривен. Это произошло после того, как они попросили ее не курить в коридоре их жилого дома. О необычной агрессии женщины сообщает издание Zaxid.net.

Согласно документам суда, эпизод произошел 6 июня около 20:30. Женщина курила в подъезде жилого комплекса (точное место не раскрывается в материалах суда), когда супруги предупредили ее о вредном воздействии табачного дыма на здоровье.

В результате возникла ссора. В ходе ссоры преступница схватила и выкрутила женщине руку, левой рукой зацепила ее за шею и стала наносить удары. Ее муж попытался вмешаться, но получил удар ногой от нападавшей.

Женщина была привлечена к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Суд принял решение назначить ей наказание в виде штрафа в размере 850 грн. Решение суда может быть обжаловано.

Ранее Фокус писал о том, что ежедневное курение влияет на уменьшение мозга. Исследователи обнаружили, что каждый дополнительный "выкуренный год" связан с уменьшением объема серого вещества, что подтверждает теорию.

Также Фокус писал об опасности курения окружающих для детей. Новое исследование ученых пролило свет на глобальную проблему, связанную с воздействием табачного дыма на ребенка.