Без барабанов и кладки брусчатки. В Киеве могут запретить финансирование второстепенных потребностей, — СМИ

Вместо этого предлагается направлять средства на ВСУ.

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Киевском городском совете готовят мораторий на использование бюджетных средств до конца военного положения после историй по закупке барабанов для укрытий, ремонтов дорог и реконструкций. Подготовку решения о внедрении моратория инициировал депутат Киевсовета Григорий Маленко (фракция ГОЛОС), об этом он сообщил в своем Facebook, передает "Телеграф".

По словам депутата, это позволит аккумулировать значительный ресурс, который можно будет направить на финансирование первоочередных потребностей ВСУ.

"Первым приоритетом для бюджета любого уровня должна быть поддержка ВСУ и всего, что ускоряет нашу общую победу", — написал депутат.

Также Маленко обратился к депутатам ВРУ, Кабмина и другим органам государственной и местной власти, чтобы каждый на своем уровне наработал соответствующее решение и внедрил аналогичный мораторий.

"Прошу всех мысленно вернуться в март-апрель 2022 года, когда мы все забыли о партийных флагах, личных оскорблениях и интересах и объединились против общего врага", — напомнил Маленко.