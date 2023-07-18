Без барабанів та перекладання бруківки. У Києві можуть заборонити фінансування другорядних потреб, — ЗМІ

Натомість пропонується спрямовувати кошти на ЗСУ.

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У Київській міській раді готують мораторій на використання бюджетних коштів до кінця воєнного стану після історій із закупівлею барабанів для укриттів, ремонтів доріг та реконструкцій. Підготовку рішення про впровадження мораторію ініціював депутат Київради Григорій Маленко (фракція ГОЛОС), про це він повідомив у своєму Facebook, передає "Телеграф".

За словами депутата, це дозволить закумулювати значний ресурс, який можна буде направити на фінансування першочергових потреб ЗСУ.

"Першим пріоритетом для бюджету будь-якого рівня має бути підтримка ЗСУ та всього, що пришвидшує нашу спільну перемогу", — написав депутат.

Також Маленко звернувся до депутатів ВРУ, Кабміну та інших органів державної та місцевої влади, щоб кожен на своєму рівні напрацював відповідне рішення та впровадив аналогічний мораторій.

"Прошу всіх подумки повернутися в березень-квітень 2022, коли ми всі забули про партійні прапори, особисті образи й інтереси та об’єдналися проти спільного ворога", — нагадав Маленко.