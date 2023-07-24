Мифы, страхи и перспективы онлайн обучения: интервью с основателем MediaStar TV School Юрием Дудкой

В современном, быстро меняющемся, мире — онлайн образование становится все более актуальным и востребованным. Бурное развитие технологий, глобализация и изменение образа жизни, обусловили необходимость новых подходов к обучению.

Сегодня мы попробуем развеять мифы об онлайн образовании, разобраться со страхами и стереотипами о его эффективности, пообщавшись с основателем образовательной компании MediaStar — Юрием Дудкой.

MediaStar TV School — это инновационная платформа, занимающаяся обучением телеведущих и журналистов онлайн. Благодаря современным технологиям, MediaStar TV School, основанная Юрием еще в 2003 году, успешно преодолела все возражения аудитории, превратившись из школы, где обучение проходило вживую в студии и за партами, в глобальную онлайн платформу, где обучение проходит в Zoom и в мобильных приложениях. "Наша школа телеведущих теперь вся здесь", — говорит Юрий, показывая на свой смартфон.

Смелые перспективы, которые Юрий видит для будущего образования в медиа, вселяют надежду на развитие профессиональных и талантливых медиа-специалистов, готовых к современным вызовам и требованиям цифровой эпохи.

Читайте интервью до конца и узнайте о преимуществах онлайн обучения в нашем интервью с Юрием Дудкой!

Елена Степаненко: Расскажи как твой опыт и карьера на телевидении влияет на развитие и содержание образовательных программ MediaStar?

Юрий Дудка: Влияет конечно. Благодаря многолетней практике в качестве журналиста, телеведущего и продюсера, я хорошо знаком со всеми аспектами медийной работы и понимаю, какие конкретно навыки и знания необходимы для успешной карьеры в этой области. На что нужно обратить внимание, а что стоит проигнорировать.

Опыт — это возможность поделиться со студентами практическими примерами и ситуациями из реальной медийной жизни. Это делает обучение не просто более интересным и понятным, а уникальным в своем роде и помогает студентам лучше понять, как применять полученные знания на практике.

Опыт и профессиональные связи помогают также привлечь опытных и успешных профессионалов из медиа-индустрии для преподавания на платформе MediaStar. Это позволяет студентам учиться у настоящих экспертов, которые знают все тонкости своей профессии и могут дать полезные советы и рекомендации. Успешные преподаватели равно успешные студенты!

Елена Степаненко: Как ты обеспечиваешь актуальность образовательных программ?

Юрий Дудка: Мы понимаем, что медиасреда постоянно меняется, мы это ежедневно ощущаем. Дни когда мы начинали и сегодня это два абсолютно разных мира. Когда я начинал Youtube еще не было. Мы давали объявления о наборе курса в бумажных газетах. А сегодня платформы социальных сетей — это основа образовательной программы подготовки медиа специалистов. Постоянно что-то обновляется!

Что мы делаем, чтобы быть на волне. Во-первых активно сотрудничаем с профессионалами и экспертами из медиа-индустрии, такими как телеведущие, журналисты, продюсеры и редакторы. Это позволяет нам получать обратную связь о текущих требованиях рынка и адаптировать образовательные программы под новые вызовы.

Во-вторых мы регулярно обновляем образовательные материалы на платформе, чтобы они отражали последние тенденции и современные практики в медиа-индустрии. Это включает добавление новых курсов, видеоуроков и других ресурсов, которые соответствуют современным стандартам. Наша команда тщательно мониторит изменения и особенно в технологиях, чтобы оперативно реагировать на новые требования и возможности. Мы следим за развитием технологий, социокультурными изменениями и новыми подходами к журналистике и ведению телепередач и блогов.

В-третьих мы очень гибкие. MediaStar онлайн предоставляет возможность настраивать образовательные программы в зависимости от потребностей студентов. Это позволяет нам быстро вносить изменения и адаптироваться к меняющейся медиа-среде.

Ну и в четвертых у нас R&D центр, я сам ученый, доктор философии по экономике. Мы активно инвестируем в исследования и разработки, чтобы предложить инновационные подходы к обучению в медиаиндустрии. Это помогает нам разрабатывать новые методы обучения и учебные материалы, которые отражают актуальные тенденции и лучшие практики. Я стал членом Sigma Xi — это старейшее научное сообщество, существующее в США с 1886 года. Его членами в свое время были Эйнштейн, Ферми. Более 30 Нобелевских лауреатов. Я вхожу в Стэнфордское отделение Sigma. Это членство тоже очень помогает быть на острие научных разработок. Сейчас вышло две моих программных статьи в научных журналах США. Первая посвящена влиянию медиаграмотности, через информационную и экономическую безопасность, на устойчивость государства. Другая — по противостоянию манипуляциям массовым сознанием.

Елена Степаненко: Вы как то измеряете успех программ, существуют ли твердые цифры, как любят говорить маркетологи?

Юрий Дудка: Да. Мы используем разнообразные критерии для оценки эффективности образовательных программ. Например, мы проводим регулярные опросы и получаем обратную связь от студентов, чтобы оценить их уровень удовлетворенности качеством курсов, преподавателей и образовательного опыта в целом. Удовлетворенные студенты — это один из ключевых показателей успешности программы.

Мы следим за процентом студентов, успешно завершивших образовательные программы. Высокий процент успешных завершений говорит о том, что курсы предоставляют полезные знания и стимулируют студентов достигать своих образовательных целей. У нас самый высокий показатель completion rate на рынке.

Мы анализируем уровень активности студентов на платформе, такой как участие в вебинарах, форумах и других интерактивных мероприятиях. Активное участие свидетельствует о заинтересованности студентов в материале и их вовлеченности в образовательный процесс.

Проводим оценку уровня усвоения знаний студентами после завершения программы. Это может включать проведение квизов, тестов или проектов, чтобы определить, насколько студенты освоили предоставленный материал.

Мы следим за успехом наших выпускников на рынке труда и их достижениями в медиаиндустрии. Это позволяет нам оценить, насколько успешно образовательные программы подготовили студентов к карьере.

В целом в нашей CRM достаточно много метрик, чтобы оцифровать успех.

Елена Степаненко: Знаю, что ты учился в Стэнфордском университете. В связи с этим два вопроса — отличается ли украинское образование от американского и что тебе лично дал Стэнфорд?

Юрий Дудка: Стэнфорд дал уже много, но я еще не закончил обучение. В 2021 году выбрал программу в области маркетинга и продуктов. Это курс "Product/Market Fit" от профессора Эдвина О. Курс по маркетингу достаточно неплохой, потихоньку какие-то вещи внедряем у себя.

Отличие американской системы образования от украинской заключается прежде всего в фокусе на практическом применении знаний. Обучение в Стэнфорде направлено больше на так называемое образование "прикладного" характера, где весь учебный процесс основан на практических примерах, реальных проектах и решении задач.

Синергия Стэнфорда с другими университетами, такими как Беркли, и наличие вокруг университета технологических компаний создают уникальную инновационную атмосферу, которая способствует развитию и созданию новых технологий. В этом смысле американская система образования активно поддерживает и стимулирует инновации и предоставляет широкие возможности для развития студентов. Основное конечно окружение — представители С-level менеджмента. Много общаемся, делимся опытом.

Елена Степаненко: Что для тебя роль судьи в международной премии Stevie Awards в номинациях PR и HR? Что ты ищешь в работах участников в этих категориях?

Юрий Дудка: Отношусь к своей роли судьи со всей ответственностью. Меня и раньше приглашали судить конкурсы. Например Open Media Forum Ukraine. Но Stevie Awards — это международный уровень. Другой уровень принятия решений. Мечта любого члена жюри, потому что у них очень строгий отбор конкурсной комиссии.

На самом деле это привилегия быть частью такого престижного события и иметь возможность вносить свой вклад в признание и поощрение достижений в области и PR и HR. Это самая крупная международная премия и по количеству участников и по количеству премий. Как судья, я стремлюсь быть объективным, справедливым и внимательным к каждому участнику, оценивая их работы с особым вниманием к деталям.

Моя задача как судьи — справедливо оценить работы участников и признать тех, кто вносит значительный вклад. Я всегда готов поддержать и поощрить талантливых профессионалов и инноваторов, чьи работы способствуют развитию и совершенствованию этих областей. Ну и спасибо руководству Stevie Awards за доверие.

Елена Степаненко: Если мы уже начали говорить о конкурсах и наградах, то поговорим и о том, что привлекло внимание жюри и привело твою команду к победе MediaStar в UB Awards?

Юрий Дудка: Награда Ukrainian Business Award – это премия, которая признает лучшие компании в различных сегментах бизнеса в Украине. Получение этой награды подтверждает для нас, что качество и достижения MediaStar в области онлайн-образования есть, что мы признаны на рынке.

Стоит признать, что награду мы получили именно как онлайн бизнес еще в 2021 году. Через год после запуска онлайн проекта в Украине. На основании этой награды меня пригласили потом оценивать в целом рынок украинских медиа. На соответствие уровню свободы слова и прозрачности. Так что это важный такой, знаковый параметр.

Нам прислали вывод конкурсной комиссии UB Awards, где оценили вклад в медиа-грамотность, что MediaStar Online играет значимую роль в повышении медиа-грамотности и профессионализма в сфере журналистики и телевидения. Поэтому, что могу сказать — я рад! Всегда приятно получать награды. Поздравляю команду!

Елена Степаненко: Как ты гарантируешь, что образовательные программы MediaStar онлайн охватывают различные аспекты журналистики и телевидения, чтобы студенты получили все необходимые навыки?

Юрий Дудка: Есть несколько стратегий. На платформе MediaStar мы разрабатываем обширные образовательные программы, которые охватывают различные аспекты журналистики и телевидения. Это включает теоретические знания, практические навыки, техники ведения интервью, работу с камерой, редактирование материалов и многое другое.

Мы предлагаем разнообразие курсов, позволяющих студентам выбирать те, которые соответствуют их интересам и карьерным целям. Это помогает им специализироваться в определенных областях журналистики и телевидения и получать глубокие знания в выбранных сферах.

На платформе MediaStar работают опытные и квалифицированные преподаватели, которые обладают богатым опытом в медиа-индустрии. Они обеспечивают передачу актуальных знаний и передовых практик студентам.

Мы активно используем практические упражнения и задания, которые помогают студентам применять свои знания на практике. Это может быть создание собственных видеоматериалов, ведение живых репортажей, работа с программами монтажа и другие практические задания.

Предоставляем обратную связь студентам по их работам и заданиям. Это позволяет им понимать свои сильные стороны и области, которые требуют дополнительной работы.

Обновляем и дополняем образовательные программы на основе изменений в медиа-сфере и отзывов студентов, как я уже говорил.

Елена Степаненко: Твои студенты рассказывали мне о Конституции MediaStar. Что это за документ?

Юрий Дудка: Это небольшой документ на полстраницы, в которой я заложил, разработанное мной еще в начале двухтысячных правило двух квадратов 4S4T. Это восемь простых английских слов — 4S — Supremacy, Skillfulness, Support, Standing и 4T — Transformation, Transparency, Technicality, Totality.

Supremacy. Это превосходство. Мы стремимся к превосходству в своей сфере, предоставляя открытый доступ к самому качественному образованию и экспертизе для всех желающих. И этого же требуем от своих выпускников — быть лучшими из лучших в своем деле.

Skillfulness. Принцип "мастерства" в Конституции отражает наше стремление к постоянному развитию профессиональных навыков студентов в MediaStar. Мы ценим обучение и развитие наших студентов, чтобы они становились более квалифицированными и компетентными профессионалами в медиа. Совершенствуя, оттачивая свои навыки работы в кадре, переговорам, работе с аудиторией, дикции, жестам, медийному образу.

Support. Мы предоставляем поддержку и помощь нашим студентам в процессе их трансформации на протяжении обучения и после обучения. Всегда и везде. Принцип "поддержки" подразумевает наличие сильной командной работы и взаимоподдержки, чтобы создать благоприятную и поддерживающую среду для развития людей. Я не пойду против истины если скажу, что у нас самый качественный нетворкинг с самыми мотивированными в своей сфере людьми, которые всегда придут на помощь. Нами создан MediaStar Alumni Club — это организация помогающая в обучении и адаптации выпускников.

Standing. Принцип "постоянства" также касается непрерывного обучения студентов в MediaStar. Мы придерживаемся принципов, которые остаются постоянными в образовательном процессе, чтобы обеспечить стабильность и качество обучения каждый день, включая повышение квалификации. Студенты выпускаются, поступают опять, улучшают навыки, освежают знания. Это непрерывный процесс.

Transformation. Мы стремимся помочь нашим студентам и выпускникам развиваться, раскрывать свой потенциал и становиться компетентными и уверенными профессионалами, готовыми к новым вызовам и переменам.

Transparency. Мы придерживаемся прозрачности и открытости в отношениях со студентами и обществом. Принцип "прозрачности" обеспечивает доступность наших образовательных программ для всех желающих по всему миру. Мы прозрачны, мы доступны для всех во всех уголках нашей планеты, где есть интернет.

Technicality. Принцип "техничности" относится к нашим инновационным методам и техническим решениям в образовательном процессе. Мы используем передовые технологии и подходы для улучшения образования и достижения лучших результатов. Сегодня это: расширенная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR), применяем их для создания визуально привлекательных уроков, позволяющих студентам погружаться в виртуальные миры и учиться на практике; искусственный интеллект у нас на всех этапах обучения; применяем также блокчейн для верификации достижений студентов, создания цифровых дипломов и улучшения системы аттестации. В 2003 всего этого не было, а принцип был. В 2033 думаю появится много нового, а принцип оставаться в авангарде передовых технологий останется.

Totality. Принцип "полноты" подразумевает объединение всех этих принципов и ценностей в комплексный и цельный подход к образованию в MediaStar. Мы стремимся обеспечить полноту и всестороннее развитие студентов, поддерживая их в их обучении и трансформации.

Елена Степаненко: Как ты адаптируешь образовательные программы MediaStar онлайн под разные культурные и языковые контексты, учитывая, что платформа предоставляет услуги в 145 странах?

Юрий Дудка: Мы используем опыт крупных транснациональных корпораций. Стремимся предоставить образовательные материалы на нескольких языках, чтобы студенты могли изучать материалы на своем родном языке. Это включает субтитры и переводы для видеоуроков, а также переведенные текстовые материалы.

Стараемся учитывать культурные различия в образовательных материалах, чтобы они были более понятны и применимы для студентов из разных культурных контекстов. Это может включать примеры и иллюстрации, адаптированные под особенности каждой культуры. Помимо перевода материалов, мы также локализуем образовательные программы с учетом местных особенностей и требований разных стран. Это может включать адаптацию контента под местные законы, нормы и стандарты. Находим преподавателей из местных звезд.

Предоставляем студентам возможность выбирать образовательные программы и курсы, которые соответствуют их культурным и языковым потребностям. Это позволяет каждому студенту индивидуально настроить свой образовательный опыт.

Способствуем также межкультурному обмену знаний и опыта среди студентов и преподавателей из разных стран. Это помогает расширить кругозор студентов и позволяет им лучше понимать и уважать культурные различия.

Круто когда студенты из США, Украины, Израиля, Канады, Японии, Германии, Ямайки могут в прямом эфире обмениваться опытом. Мы также активно собираем обратную связь от студентов из разных стран и анализируем ее, чтобы постоянно улучшать и адаптировать наши образовательные программы под их потребности.

Например, мне сейчас во время нашего интервью, прислали подборку отзывов за последние сутки. Более ста отзывов из 5 стран. Будем изучать, что можно улучшить.