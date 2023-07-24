Міфи, страхи та перспективи онлайн навчання: інтерв'ю із засновником MediaStar TV School Юрієм Дудкою

У сучасному, швидко мінливому світі — онлайн освіта стає дедалі актуальнішою і затребуванішою. Бурхливий розвиток технологій, глобалізація і зміна способу життя зумовили необхідність нових підходів до навчання.

Сьогодні ми спробуємо розвіяти міфи про онлайн-освіту, розібратися зі страхами та стереотипами щодо її ефективності, поспілкувавшись із засновником освітньої компанії MediaStar — Юрієм Дудкою.

MediaStar TV School — це інноваційна платформа, що займається навчанням телеведучих і журналістів онлайн. Завдяки сучасним технологіям, MediaStar TV School, заснована Юрієм ще 2003 року, успішно подолала всі заперечення аудиторії, перетворившись зі школи, де навчання відбувалося наживо у студії та за партами, на глобальну онлайн-платформу, де навчання відбувається у Zoom та у мобільних додатках. "Наша школа телеведучих тепер уся тут", — каже Юрій, показуючи на свій смартфон.

Сміливі перспективи, які Юрій бачить для майбутньої освіти в медіа, дають надію на розвиток професійних і талановитих медіа-фахівців, готових до сучасних викликів і вимог цифрової епохи.

Читайте інтерв'ю до кінця та дізнайтеся про переваги онлайн навчання в нашому інтерв'ю з Юрієм Дудкою!

Олена Степаненко: Розкажи як твій досвід і кар'єра на телебаченні впливає на розвиток і зміст освітніх програм MediaStar?

Юрій Дудка: Впливає звичайно. Завдяки багаторічній практиці як журналіста, телеведучого і продюсера, я добре знайомий з усіма аспектами медійної роботи і розумію, які конкретно навички та знання потрібні для успішної кар'єри в цій галузі. На що потрібно звернути увагу, а що варто проігнорувати.

Досвід — це можливість поділитися зі студентами практичними прикладами та ситуаціями з реального медійного життя. Це робить навчання не просто цікавішим і зрозумілішим, а унікальним у своєму роді та допомагає студентам краще зрозуміти, як застосовувати отримані знання на практиці.

Досвід і професійні зв'язки допомагають також залучити досвідчених і успішних професіоналів з медіа-індустрії для викладання на платформі MediaStar. Це дає змогу студентам навчатися у справжніх експертів, які знають усі тонкощі своєї професії та можуть дати корисні поради та рекомендації. Успішні викладачі дорівнюють успішним студентам!

Олена Степаненко: Як ти забезпечуєш актуальність освітніх програм?

Юрій Дудка: Ми розуміємо, що медіасередовище постійно змінюється, ми це щодня відчуваємо. Дні коли ми починали і сьогодні це два абсолютно різні світи. Коли я починав Youtube ще не було. Ми давали оголошення про набір курсу в паперових газетах. А сьогодні платформи соціальних мереж — це основа освітньої програми підготовки медіа спеціалістів. Постійно щось оновлюється!

Що ми робимо, щоб бути на хвилі. По-перше активно співпрацюємо з професіоналами та експертами з медіа-індустрії, такими як телеведучі, журналісти, продюсери та редактори. Це дає нам змогу отримувати зворотний зв'язок про поточні вимоги ринку та адаптувати освітні програми під нові виклики.

По-друге, ми регулярно оновлюємо освітні матеріали на платформі, щоб вони відображали останні тенденції та сучасні практики в медіа-індустрії. Це включає додавання нових курсів, відеоуроків та інших ресурсів, які відповідають сучасним стандартам. Наша команда ретельно моніторить зміни та особливо в технологіях, щоб оперативно реагувати на нові вимоги та можливості. Ми стежимо за розвитком технологій, соціокультурними змінами та новими підходами до журналістики та ведення телепередач і блогів.

По-третє ми дуже гнучкі. MediaStar онлайн надає можливість налаштовувати освітні програми залежно від потреб студентів. Це дає нам змогу швидко вносити зміни й адаптуватися до мінливого медіа-середовища.

Ну і по-четверте у нас R&D центр, я сам учений, доктор філософії з економіки. Ми активно інвестуємо в дослідження і розробки, щоб запропонувати інноваційні підходи до навчання в медіаіндустрії. Це допомагає нам розробляти нові методи навчання та навчальні матеріали, які відображають актуальні тенденції та найкращі практики. Я став членом Sigma Xi — це найстаріше наукове співтовариство, що існує в США з 1886 року. Її членами свого часу були Ейнштейн, Фермі. Понад 30 Нобелівських лауреатів. Я входжу до Стенфордського відділення Sigma. Це членство теж дуже допомагає бути на вістрі наукових розробок. Зараз вийшло дві моїх програмних статті в наукових журналах США. Перша присвячена впливу медіаграмотності, через інформаційну та економічну безпеку, на стійкість держави. Інша — щодо протистояння маніпуляціям масовою свідомістю.

Олена Степаненко: Ви якось вимірюєте успіх програм, чи існують тверді цифри, як люблять говорити маркетологи?

Юрій Дудка: Так. Ми використовуємо різноманітні критерії для оцінювання ефективності освітніх програм. Наприклад, ми проводимо регулярні опитування та отримуємо зворотний зв'язок від студентів, щоб оцінити їхній рівень задоволеності якістю курсів, викладачів та освітнього досвіду загалом. Задоволені студенти — це один із ключових показників успішності програми.

Ми стежимо за відсотком студентів, які успішно завершили освітні програми. Високий відсоток успішних завершень говорить про те, що курси надають корисні знання та стимулюють студентів досягати своїх освітніх цілей. У нас найвищий показник completion rate на ринку.

Ми аналізуємо рівень активності студентів на платформі, такий як участь у вебінарах, форумах та інших інтерактивних заходах. Активна участь свідчить про зацікавленість студентів у матеріалі та їхню залученість в освітній процес.

Проводимо оцінку рівня засвоєння знань студентами після завершення програми. Це може включати проведення квізів, тестів або проєктів, щоб визначити, наскільки студенти освоїли наданий матеріал.

Ми стежимо за успіхом наших випускників на ринку праці та їхніми досягненнями в медіаіндустрії. Це дозволяє нам оцінити, наскільки успішно освітні програми підготували студентів до кар'єри.

Загалом у нашій CRM досить багато метрик, щоб оцифрувати успіх.

Олена Степаненко: Знаю, що ти навчався у Стенфордському університеті. У зв'язку з цим два запитання — чи відрізняється українська освіта від американської і що тобі особисто дав Стенфорд?

Юрій Дудка: Стенфорд дав уже багато, але я ще не закінчив навчання. У 2021 році обрав програму в галузі маркетингу та продуктів. Це курс "Product/Market Fit" від професора Едвіна О. Курс із маркетингу досить непоганий, потихеньку якісь речі впроваджуємо в себе.

Відмінність американської системи освіти від української полягає насамперед у фокусі на практичному застосуванні знань. Навчання у Стенфорді спрямоване більше на так звану освіту "прикладного" характеру, де весь навчальний процес базується на практичних прикладах, реальних проєктах і розв'язанні задач.

Синергія Стенфорда з іншими університетами, такими як Берклі, і наявність навколо університету технологічних компаній створюють унікальну інноваційну атмосферу, що сприяє розвитку та створенню нових технологій. У цьому сенсі американська система освіти активно підтримує і стимулює інновації та надає широкі можливості для розвитку студентів. Основне звичайно оточення — представники С-level менеджменту. Багато спілкуємося, ділимося досвідом.

Олена Степаненко: Що для тебе роль судді в міжнародній премії Stevie Awards у номінаціях PR та HR? Що ти шукаєш у роботах учасників у цих категоріях?

Юрій Дудка: Ставлюся до своєї ролі судді з усією відповідальністю. Мене й раніше запрошували судити конкурси. Наприклад Open Media Forum Ukraine. Але Stevie Awards — це міжнародний рівень. Інший рівень ухвалення рішень. Мрія будь-якого члена журі, тому що в них дуже суворий відбір конкурсної комісії.

Насправді це привілей бути частиною такої престижної події та мати змогу робити свій внесок у визнання і заохочення досягнень у галузі і PR, і HR. Це найбільша міжнародна премія і за кількістю учасників, і за кількістю премій. Як суддя, я прагну бути об'єктивним, справедливим і уважним до кожного учасника, оцінюючи їхні роботи з особливою увагою до деталей.

Моє завдання як судді — справедливо оцінити роботи учасників і визнати тих, хто робить значний внесок. Я завжди готовий підтримати і заохотити талановитих професіоналів та інноваторів, чиї роботи сприяють розвитку та вдосконаленню цих галузей. Ну і дякую керівництву Stevie Awards за довіру.

Олена Степаненко: Якщо ми вже почали говорити про конкурси та нагороди, то поговоримо і про те, що привернуло увагу журі та привело твою команду до перемоги MediaStar в UB Awards?

Юрій Дудка: Нагорода Ukrainian Business Award — це премія, яка визнає найкращі компанії в різних сегментах бізнесу в Україні. Отримання цієї нагороди підтверджує для нас, що якість і досягнення MediaStar у галузі онлайн-освіти є, що ми визнані на ринку.

Варто визнати, що нагороду ми отримали саме як онлайн бізнес ще 2021 року. Через рік після запуску онлайн проєкту в Україні. На підставі цієї нагороди мене запросили потім оцінювати загалом ринок українських медіа. На відповідність рівню свободи слова та прозорості. Тож це важливий такий, знаковий параметр.

Нам надіслали висновок конкурсної комісії UB Awards, де оцінили внесок у медіа-грамотність, що MediaStar Online відіграє значущу роль у підвищенні медіа-грамотності та професіоналізму у сфері журналістики та телебачення. Тож, що можу сказати — я радий! Завжди приємно отримувати нагороди. Вітаю команду!

Олена Степаненко: Як ти гарантуєш, що освітні програми MediaStar онлайн охоплюють різноманітні аспекти журналістики та телебачення, щоб студенти отримали всі необхідні навички?

Юрій Дудка: Є кілька стратегій. На платформі MediaStar ми розробляємо великі освітні програми, які охоплюють різні аспекти журналістики та телебачення. Це включає теоретичні знання, практичні навички, техніки ведення інтерв'ю, роботу з камерою, редагування матеріалів і багато іншого.

Ми пропонуємо розмаїття курсів, що дають змогу студентам обирати ті, які відповідають їхнім інтересам і кар'єрним цілям. Це допомагає їм спеціалізуватися в певних галузях журналістики та телебачення й отримувати глибокі знання в обраних сферах.

На платформі MediaStar працюють досвідчені та кваліфіковані викладачі, які мають багатий досвід у медіа-індустрії. Вони забезпечують передачу актуальних знань і передових практик студентам.

Ми активно використовуємо практичні вправи та завдання, які допомагають студентам застосовувати свої знання на практиці. Це може бути створення власних відеоматеріалів, ведення живих репортажів, робота з програмами монтажу та інші практичні завдання.

Надаємо зворотний зв'язок студентам щодо їхніх робіт і завдань. Це дає їм змогу розуміти свої сильні сторони та області, які потребують додаткової роботи.

Оновлюємо та доповнюємо освітні програми на основі змін у медіа-сфері та відгуків студентів, як я вже казав.

Олена Степаненко: Твої студенти розповідали мені про Конституцію MediaStar. Що це за документ?

Юрій Дудка: Це невеличкий документ на півсторінки, в якій я заклав розроблене мною ще на початку двохтисячних правило двох квадратів 4S4T. Це вісім простих англійських слів — 4S — Supremacy, Skillfulness, Support, Standing і 4T — Transformation, Transparency, Technicality, Totality.

Supremacy. Це перевага. Ми прагнемо до переваги у своїй сфері, надаючи відкритий доступ до найякіснішої освіти та експертизи для всіх охочих. І цього ж вимагаємо від своїх випускників — бути найкращими з найкращих у своїй справі.

Skillfulness. Принцип "майстерності" в Конституції відображає наше прагнення до постійного розвитку професійних навичок студентів у MediaStar. Ми цінуємо навчання та розвиток наших студентів, щоб вони ставали більш кваліфікованими та компетентними професіоналами в медіа. Удосконалюючи, відточуючи свої навички роботи в кадрі, переговорів, роботи з аудиторією, дикції, жестів, медійного образу.

Support. Ми надаємо підтримку та допомогу нашим студентам у процесі їхньої трансформації впродовж навчання та після навчання. Завжди і всюди. Принцип "підтримки" має на увазі наявність сильної командної роботи і взаємопідтримки, щоб створити сприятливе середовище, що підтримує розвиток людей. Я не піду проти істини, якщо скажу, що у нас найякісніший нетворкінг із найбільш мотивованими у своїй сфері людьми, які завжди прийдуть на допомогу. Нами створено MediaStar Alumni Club — це організація, що допомагає в навчанні та адаптації випускників.

Standing. Принцип "сталості" також стосується безперервного навчання студентів у MediaStar. Ми дотримуємося принципів, які залишаються постійними в освітньому процесі, щоб забезпечити стабільність і якість навчання щодня, включно з підвищенням кваліфікації. Студенти випускаються, вступають знову, покращують навички, освіжають знання. Це безперервний процес.

Transformation. Ми прагнемо допомогти нашим студентам і випускникам розвиватися, розкривати свій потенціал і ставати компетентними та впевненими професіоналами, готовими до нових викликів і змін.

Transparency. Ми дотримуємося прозорості та відкритості у відносинах зі студентами та суспільством. Принцип "прозорості" забезпечує доступність наших освітніх програм для всіх охочих по всьому світу. Ми прозорі, ми доступні для всіх у всіх куточках нашої планети, де є інтернет.

Technicality. Принцип "технічності" стосується наших інноваційних методів і технічних рішень в освітньому процесі. Ми використовуємо передові технології та підходи для покращення освіти та досягнення найкращих результатів. Сьогодні це: розширена реальність (AR) і віртуальна реальність (VR), застосовуємо їх для створення візуально привабливих уроків, що дають змогу студентам занурюватися у віртуальні світи та навчатися на практиці; штучний інтелект ми маємо на всіх етапах навчання; застосовуємо також блокчейн для верифікації досягнень студентів, створення цифрових дипломів і поліпшення системи атестації. У 2003 всього цього не було, а принцип був. У 2033 думаю з'явиться багато нового, а принцип залишатися в авангарді передових технологій залишиться.

Totality. Принцип "повноти" передбачає об'єднання всіх цих принципів і цінностей у комплексний і цілісний підхід до освіти в MediaStar. Ми прагнемо забезпечити повноту і всебічний розвиток студентів, підтримуючи їх у їхньому навчанні та трансформації.

Олена Степаненко: Як ти адаптуєш освітні програми MediaStar онлайн під різні культурні та мовні контексти з огляду на те, що платформа надає послуги у 145 країнах?

Юрій Дудка: Ми використовуємо досвід великих транснаціональних корпорацій. Прагнемо надати освітні матеріали кількома мовами, щоб студенти могли вивчати матеріали своєю рідною мовою. Це включає субтитри та переклади для відеоуроків, а також перекладені текстові матеріали.

Намагаємося враховувати культурні відмінності в освітніх матеріалах, щоб вони були більш зрозумілими та застосовними для студентів з різних культурних контекстів. Це може включати приклади та ілюстрації, адаптовані під особливості кожної культури. Крім перекладу матеріалів, ми також локалізуємо освітні програми з урахуванням місцевих особливостей і вимог різних країн. Це може включати адаптацію контенту під місцеві закони, норми і стандарти. Знаходимо викладачів із місцевих зірок.

Надаємо студентам можливість обирати освітні програми та курси, які відповідають їхнім культурним і мовним потребам. Це дає змогу кожному студенту індивідуально налаштувати свій освітній досвід.

Сприяємо також міжкультурному обміну знаннями та досвідом серед студентів і викладачів з різних країн. Це допомагає розширити кругозір студентів і дає їм змогу краще розуміти та поважати культурні відмінності.

Круто коли студенти зі США, України, Ізраїлю, Канади, Японії, Німеччини, Ямайки можуть у прямому ефірі обмінюватися досвідом. Ми також активно збираємо зворотний зв'язок від студентів з різних країн і аналізуємо його, щоб постійно покращувати й адаптувати наші освітні програми під їхні потреби.

Наприклад, мені зараз під час нашого інтерв'ю надіслали добірку відгуків за останню добу. Понад сто відгуків із 5 країн. Будемо вивчати, що можна поліпшити.