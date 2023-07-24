Национализация Сенс Банка: потеряет ли бюджет 5 млрд налогов от игрального бизнеса, - СМИ

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Переход "Сенс Банка" (бывшего Альфа-банка) в государственную собственности повлечет за собой изменения в сфере азартных игр в Украине. Ситуация чревата тем, что госбюджет может потерять несколько миллиардов гривен налоговых отчислений от игрального бизнеса. Об этом пишет "Информатор", ссылаясь на источник в финансовых кругах.

Общая ситуация в игровой сфере такова, что, как и все остальные сферы, она развивается в онлайне. Так, в Украине услуги подобного характера предоставляет несколько десятков игровых компаний. Разными источниками декларировалось, что каждый год в госбюджет поступало до 5 млрд грн только с официальных оборотов казино.

"По мнению источника, игральный бизнес не искореним. В разных странах с ним борются и регулируют по-разному, но в целом, даже если его полностью объявить вне закона, лудоманов это не останавливает", — говорится в статье.

При этом отмечается, что в такой ситуации важнейшим элементом является механизм ввода и вывода средств на счета в онлайновых игровых платформах. Подобные транзакции являются высокорисковыми и требуют множества спецразрешений со стороны НБУ и Mastercard/Visa.

В свое время для таких транзакций в Украине было авторизовано только три банка: государственный Укргазбанк и два коммерческих – Сенс и Конкорд.

Государственный Укргазбанк де-факто транзакциями игрального бизнеса не занимался. Это связано с этическими и репутационными факторами. Но и сами игроки азартного рынка не слишком торопились проводить свои деньги через госучреждение.

После национализации "Сенс Банка" более чем вероятен сценарий, при котором гемблинг-учреждениям станет дискомфортно и в этом – уже государственном – финучреждении.

Следовательно, казино будут иметь всего два варианта действий.

Первый – это перейти в Конкорд Банк, который остался единственным коммерческим банком для легальных гейминговых транзакций. При таком сценарии денежные потоки и налоги будут видны и есть некоторая вероятность сохранения наполнения бюджета.

Второй вариант – полностью перейти в тень, в результате чего Украина не досчитается несколько таких нужных, в том числе и на войну, миллиардов гривен.

Издание резюмирует, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от действий НБУ.