Націоналізація Сенс Банку: чи втратить бюджет 5 млрд податків від грального бізнесу, - ЗМІ

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Перехід "Сенс Банку" (колишнього Альфа-банку) до державної власності спричинить зміни у сфері азартних ігор в Україні. Ситуація загрожує тому, що держбюджет може втратити кілька мільярдів гривень податкових відрахувань від грального бізнесу. Про це пише "Інформатор", посилаючись на джерело у фінансових колах.

Загальна ситуація в ігровій сфері така, що, як і всі інші сфери, вона розвивається в онлайні. Так, в Україні послуги подібного характеру надає кілька десятків ігрових компаній. Різними джерелами декларувалося, що кожного року до держбюджету надходило до 5 млрд грн лише з офіційних оборотів казино.

"На думку нашого співбесідника, гральний бізнес не вдасться повністю викоренити. У різних країнах із ним борються і регулюють по-різному, але загалом, навіть якщо його повністю оголосити поза законом, лудоманів це не зупиняє", — йдеться у статті.

При цьому наголошується: у такій ситуації найважливішим елементом є механізм введення та виведення коштів на рахунки в онлайнових ігрових платформах. Подібні транзакції є високоризиковими і вимагають безлічі спецдозволів з боку НБУ та Mastercard/Visa.

Свого часу для таких транзакцій в Україні було авторизовано лише три банки: державний Укргазбанк і два комерційних – Сенс і Конкорд.

Державний Укргазбанк де-факто транзакціями грального бізнесу не займався. Це пов’язано з етичними та репутаційними факторами. Але і самі гравці азартного ринку не надто спішили проводити свої гроші через держустанову.

Після націоналізації "Сенс Банку" більш ніж імовірним є сценарій, коли гемблінг-установам стане дискомфортно і в цій – уже державній – фінустанові.

Відтак казино матимуть всього два варіанти дій. Перший – це перейти у Конкорд Банк, який тепер залишився єдиним комерційним банком для легальних геймінгових транзакцій. За такого сценарію грошові потоки та податки буде видно і є певна ймовірність збереження наповнення бюджету.

Другий варіант – це повністю перейти в тінь, в результаті чого Україна не дорахується кількох таких потрібних, у тому числі й на війну, мільярдів гривень.

Видання резюмує, що подальший розвиток подій залежатиме від дій НБУ.