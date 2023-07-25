Потеря пенсионного удостоверения: какая процедура восстановления документа в Украине

Лица, имеющие удостоверение-книжку, должны обратиться в ПФУ, чтобы заменить документ. Оформить получение пенсионного удостоверения можно и в приложении "Дія".

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Для восстановления утраченного пенсионного удостоверения есть несколько способов. На сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ) можно восстановить документ.

Гражданин в случае потери пенсионного удостоверения, должен обратиться к представителям Пенсионного фонда. Работники инстанции сделают соответствующую отметку о его отсутствии. Заменить соответствующее удостоверение есть возможность в случае его утери, а также если старый документ. Если удостоверение оказалось непригодным или гражданину назначили другой вид пенсии. Также замена происходит, если изменились обстоятельства опеки и попечительства.

Пенсионного удостоверения можно получить и в приложении "Дія". В том случае, если пенсионер получил свой документ после 2014 года, он автоматически сможет в приложении увидеть. Лица, имеющие удостоверение-книжку, должны обратиться в ПФУ, чтобы изменить документ.

Сервисные центры также предоставляют услуги по восстановлению документа.

Чтобы получить новое пенсионное удостоверение, необходимо подать определенный перечень документов. В частности, предусматривается предоставление таких:

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта для физических лиц;

документ, удостоверяющий личность/полномочия лица как представителя;

фото;

образец подписи (для электронного пенсионного удостоверения).

Напомним, 24 июля в Министерстве юстиции напомнили, что у пенсионеров-должников могут забрать до 50% выплат. Нормы законодательства определяют, что размер отчислений из таких доходов должника рассчитывается из суммы, остающейся после удержания налогов. С пенсии может быть отчислено не более половины на возмещение нанесенного ущерба, который причинил должник.