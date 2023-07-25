Втрата пенсійного посвідчення: яка процедура відновлення документа в Україні

Особи, які мають посвідчення-книжку, мають звернутися до ПФУ, щоб змінити документ. Оформити отримання пенсійного посвідчення можна й у додатку "Дія".

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Для відновлення втраченого пенсійного посвідчення є кілька способів. На сайті Пенсійного фонду України (ПФУ) можна відновити документ.

Громадянин у разі втрати пенсійного посвідчення, повинен звернутися до представників Пенсійного фонду. Працівники інстанції зроблять відповідну позначку щодо його відсутності. Замінити відповідне посвідчення є можливість у разі його втрати, а також якщо старий документ. Якщо посвідчення виявилося непридатним або громадянину призначили інший вид пенсії. Також заміна відбувається, якщо змінилися обставини опіки та піклування.

Пенсійного посвідчення можна отримати й у додатку "Дія". У тому разі, якщо пенсіонер отримав свій документ після 2014 року, він автоматично зможе у додатку побачити. Особи, які мають посвідчення-книжку, мають звернутися до ПФУ, щоб змінити документ.

Сервісні центри також надають послуги щодо відновлення документа.

Щоб отримати нове пенсійне посвідчення, необхідно подати певний перелік документів. Зокрема, передбачається надавання таких:

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта для фізичних осіб;

документ, що засвідчує особу/повноваження особи як представника;

фото;

зразок підпису (для електронного пенсійного посвідчення).

Нагадаємо, 24 липня у Міністерстві юстиції нагадали, що у пенсіонерів-боржників можуть забрати до 50% виплат. Норми законодавства визначають, що розмір відрахувань із таких доходів боржника розраховується із суми, що залишається після утримання податків. З пенсії може бути відраховано не більше половини на відшкодування завданих збитків, які заподіяв боржник.