Можуть урізати до 50% виплат: кому відрахують частину пенсії в Україні

З пенсії може бути відраховано не більше 50% на відшкодування завданих збитків, які заподіяв боржник.

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У Міністерстві юстиції нагадали, що у пенсіонерів-боржників можуть забрати до 50% виплат. На сайті відомства опублікували відповідну інформацію.

Існують заходи примусового виконання рішення судової інстанції. Серед питань, які стосуються зменшення пенсії в Україні, називають звернення на заробітну плату, стипендію, пенсію, інший дохід боржника. Утримання виплат реалізують у разі відсутності у громадян з боргами коштів на рахунках у фінансових установах або інших банках. Також це відбувається у разі відсутності або недостатності майна боржника для покриття в повному обсязі сум, що підлягають стягненню, а також у разі виконання відповідних рішень стосовно стягнення періодичних платежів.

Норми законодавства визначають, що розмір відрахувань із таких доходів боржника розраховується із суми, що залишається після утримання податків. Це стосується також зборів та єдиного внеску на державне соціальне страхування.

Скільки списуватимуть у пенсіонерів-боржників

з пенсії можуть відрахувати не більше 50% її розміру на утримання членів сім'ї (аліменти), на відшкодування шкоди від розкрадання майна підприємств, організацій та установ, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку зі смертю потерпілого на повернення переплачених сум заробітної плати;

за іншими видами стягнень може бути відраховано не більше ніж 20% пенсії

Нагадаємо, 24 липня стало відомо, як українцям оформити доплату до пенсії. Людям, які отримують пенсію за віком, можуть призначити доплату у 837,2 грн. Усе залежить від категорії одержувача, його віку та багатьох інших аспектів. Для отримання такої доплати до пенсії потрібно врахувати певні фактори. Сукупності критеріїв має певний список.