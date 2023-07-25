Из-за странных билетов: языковой омбудсмен устроит проверку "Укрзалізниці" (фото)

Ранее в Сети появилось фото посадочных билетов компании, информация в которых была напечатана на русском и английском языках.

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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь собирается проверить АО "Укрзалізниця". Причиной стал недавний инцидент с посадочными билетами из Пшемысля (Перемышля) во Львов, информация в которых была напечатана на русском и английском языках. Об этом Креминь сообщил у себя в Facebook.

"Из открытых источников нам стало известно о случае применения негосударственного языка на пассажирских железнодорожных билетах без перевода информации на украинский. Это серьезное нарушение языкового закона со стороны "Укрзалізниці", — говорится в сообщении.

Языковой омбудсмен также добавил, что приказ об осуществлении государственного контроля за применением государственного языка АО "Укрзалізниця" уже подписан.

"Уверен, что ситуация будет исправлена, а виновные понесут ответственность", — подчеркнул языковой омбудсмен.

В пресс-службе уполномоченного по защите государственного языка также напомнили, что согласно статье 30 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предприятия, учреждения и организации всех форм собственности обязаны осуществлять обслуживание и предоставлять информацию о товарах/услугах на государственном языке. Информация на государственном языке может дублироваться и на других языках.

Согласно статье 36 закона, услуги в сфере транспорта в Украине должны предоставляться на государственном языке, а также во всех видах транспорта, вокзалах, аэропортах и ​​портах информация должна быть на государственном языке. В случае необходимости она может дублироваться на английском. Языком в сфере обслуживания пассажиров является государственный язык.

Напомним, 25 июля в Сети обсуждали историю с посадочными билетами "Укрзалізниці", в которых информация для пассажиров была напечатана на русском и английском языках. Об этом у себя в Facebook рассказала режиссер "Честного Театра" Екатерина Чепура.

"Все для русскоязычных и англоязычных пассажиров. Нам, украинцам не нужен номер контакт центра и так поймем", – прокомментировала фото Чепура.

Посадочный билет "Укрзалізниці" Фото: Facebook

На публикацию режиссера отреагировал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"Впервые вижу такое дерзкое нарушение со стороны "Укрзалізниці". В рамках мер государственного контроля ситуация будет исправлена, виновные понесут ответственность", – заявил языковой омбудсмен.

Фокус рассказывал 25 июля, что украинские следователи разоблачили 50-летнюю киевлянку, занимавшую руководящую должность в государственном предприятии "Укрзалізниця". Она приобрела искусственную елку за сотни тысяч гривен, и теперь может провести шесть лет за решеткой.