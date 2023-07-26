Женщины в Украине смогут сами выбирать, когда идти в декретный отпуск: как это работает

Предыдущие правила требовали, чтобы женщины уходили в декретный отпуск за 70 дней до родов и возвращались на работу через 56 дней после них. Однако новый закон предоставляет возможность женщинам перенести часть отпуска.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9271, который позволяет беременным женщинам самостоятельно выбирать, когда они уйдут в декретный отпуск. Об этом 26 июля сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Ранее женщины должны были уйти в декретный отпуск за 70 дней до родов и вернуться на работу через 56 дней после родов. Новый закон позволяет женщинам перенести часть отпуска до родов и использовать его после родов, если у них нет медицинских противопоказаний.

Общая продолжительность декретного отпуска остается неизменной — 126 дней (или 140 дней в случае рождения двух и более детей или осложненных родов).

Новый закон о декрете — как это работает

Например, женщина может уйти в декретный отпуск за 20 дней до родов, а затем вернуться на работу через 106 дней после родов. Общая продолжительность отпуска останется неизменной — 126 дней.

Если женщина не хочет переносить часть отпуска до родов или у нее есть медицинские противопоказания, она может воспользоваться стандартным распределением дней отпуска.

Новый закон дает беременным женщинам больше свободы в планировании своего декретного отпуска. Они могут выбрать, когда им пойти в отпуск, чтобы учесть свои индивидуальные потребности и обстоятельства.

Напомним, 26 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об отмене единого налога в 2% и частичном снятии моратория на проверки бизнеса.

Ранее, 18 июля, стало известно, что Зеленский разрешил во время военного положения присваивать офицерские звания сержантам, у которых есть боевой опыт, но нет специального высшего образования.