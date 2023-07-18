В Украине разрешили получать звание офицера без высшего образования: Зеленский подписал закон

Документ предусматривает, что младшим офицерам все равно придется пройти теоретический курс военной подготовки. Но уже после завершения войны.

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Владимир Зеленский разрешил во время военного положения присваивать офицерские звания сержантам, у которых есть боевой опыт, но нет специального высшего образования. Президент подписал соответсвующий закон, о чем говорится на сайте Верховной Рады.

Речь идет об изменениях в статью 20 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно комплектования Вооруженных Сил Украины должностными лицами офицерского состава на особый период.

Согласно документу, военнослужащие без высшего профильного образования могут получить младшее офицерское звание в особый период, в частности на время действия военного положения, если их боевой опыт составляет не меньше полугода.

"Назначение таких военнослужащих осуществляется приказами должностных лиц в соответствии с номенклатурой должностей на период до назначения на эти должности офицеров и при условии, что им не будут подчинены офицеры", — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, во время военного положения разрешается принимать на военную службу по контракту в качестве офицеров людей от 20 до 40 лет. Раньше предельный возраст был до 30 лет.

В пояснительно записке к документу отмечено, что офицеры, получившие звание из-за своего боевого опыта, но не имеющие профильного образования, должны будут в течение полугода после окончания военного положения пройти курс военной подготовки по своему направлению.

Напомним, ранее офицерское звание присваивали только защитникам со специальным высшим образованием. Во время действия особого периода, например военного положения, основанием могло быть высшее образование не ниже бакалавра с прохождением курса военной подготовки, который соответствует профилю служебной деятельности.

Фокус ранее писал о том, что 30 июня Владимир Зеленский подписал закон, касающийся выплат военным. Согласно документу, зарплаты повысили срочникам, курсантам и инструкторам. Кроме того, закон увеличил продолжительность отпусков для военнослужащих.