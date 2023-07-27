"Делал своими руками": Зеленский наградил Залужного именным оружием (фото, видео)

Во время вручения награды глава государства пошутил, что в течение ночи собственноручно изготавливал это оружие.

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Во время выездного заседания Ставки в Днепре президент Украины Владимир Зеленский поздравил с прошедшими днями рождения Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сирского. Об этом сообщил президент в своем Telegram.

"Сегодня имел возможность поздравить с прошедшим днем рождения Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного (он родился 8 июля) и командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александра Сирского (он родился 26 июля)", — сказал Владимир Зеленский.

В частности, президент наградил именным огнестрельным оружием генерала Валерия Залужного.

"Поздравляю, всю ночь делал своими руками", — пошутил Зеленский.

Тогда как генерал-полковнику Александру Сырскому он подарил картину, которая отражает подвиг ВСУ и уважение к ним.

Зеленский подарил картину Сырскому

Напомним, выездную Ставку Владимир Зеленский провел в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" в Днепре 27 июля. В частности, во время нее обсуждали ситуацию на фронте. Также президент заслушал доклады от Залужного, Тернавского, Сырского, Буданова, Олещука, Замлинского и Гуляка по усилению ПВО и проверки военкоматов.

Стоит отметить, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил военнослужащего Вооруженных сил Украины с бракосочетанием. Поздравительную речь генерала презентовали во время свадебного банкета молодоженов.