"Снесло сильным течением": в Запорожской области на воде погибла 11-летняя девочка

Трагедия произошла когда девочка пошла купаться на реку Днепр с друзьями без сопровождения взрослых, после чего ее снесло сильным течением.

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В главном управлении ГСЧС Запорожской области сообщили, что 27 июля в 13:20 в Службу спасения "101" поступила информация о том, что в реке Днепр вблизи одного из сел Запорожского района пропал ребенок.

Водолазы Аварийно-спасательного отряда спецназначения обследовали 1000 кв.м акватории реки и обнаружили тело ребенка на дне, после чего доставили его на берег и передали полиции для проведения судмедэкспертизы.

По предварительным данным расследования выяснилось, что 11-летняя девочка в одежде пошла купаться вместе с друзьями без присмотра взрослых. Из-за сильного течения ребенка стало сносить, а впоследствии она исчезла из поля зрения.

По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

"Согласно внеочередному заседанию региональной комиссии ТЭБ и ЧС Запорожской области от 06 апреля 2023 года, принято решение о запрете посещения населением мест массового отдыха на водных объектах. Поэтому, все места для купания, даже те, что до 2022 года были официально разрешенными, сейчас, в условиях войны, посещать запрещено", — отметили в ГСЧС.

12 июля, Фокус писал, что Каталин Стефанеску, бывший чемпион Румынии по бодибилдингу в весовой категории до 80 кг, был найден мертвым в озере на территории румынского жудеца (округа) Дымбовица.

Напомним, что 3 июня в США семья Бикингс подала иск через год после того, как мужчина утонул в городском озере Темпе. Спор вокруг этого дела возник из-за того, что полицейские не прыгнули в воду, чтобы спасти его.