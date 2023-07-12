Чемпион-бодибилдер из Румынии утонул во время рыбалки на глубине меньше метра (фото)

Товарищ обнаружил погибшего 30-летнего спортсмена и тренера по фитнесу на озере, считающемся мелководным. У мужчины осталась жена и дочь.

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Каталин Стефанеску, бывший чемпион Румынии по бодибилдингу в весовой категории до 80 кг, был найден мертвым в озере на территории румынского жудеца (округе) Дымбовица. Об этом сообщает The Mirror.

Озеро мелководное, тело 30-летнего спортсмена обнаружили на глубине меньше метра.

Сообщается, что он пошел на рыбалку с товарищем, которому в дальнейшем понадобилось вернуться домой. По возвращении он нашел Стефанеску без сознания. На место прибыли медики, но, несмотря на все усилия, они лишь только констатировали смерть.

Полиция сообщила, что обнаружила 30-летнего утонувшего мужчину на озере возле общины Лазури.

"Выясняются все обстоятельства случившегося", — заявили правоохранители округа Дамбовица.

Стефанеску выступал в категории классического бодибилдинга для участников ростом до 180 см. Он занял первое место в категории 80 кг на одном из национальных чемпионатов.

Каталин Стефанеску Каталин Стефанеску Каталин Стефанеску

В дальнейшем он работал тренером по фитнесу в своем родном городе Тырговиште. У спортсмена остались жена и дочь.

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