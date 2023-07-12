Чемпіон-бодібілдер із Румунії потонув під час риболовлі на глибині менше метра (фото)

Товариш виявив загиблого 30-річного спортсмена і тренера з фітнесу на озері, яке вважається мілководним. У чоловіка залишилася дружина та донька.

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Каталін Стефанеску, колишній чемпіон Румунії з бодибілдингу у ваговій категорії до 80 кг, був знайдений мертвим в озері на території румунського жудеця (округу) Димбовіца. Про це повідомляє The Mirror.

Озеро мілководне, тіло 30-річного спортсмена виявили на глибині менше метра.

Повідомляється, що він пішов на риболовлю з товаришем, якому надалі знадобилося повернутися додому. Після повернення він знайшов Стефанеску непритомним. На місце прибули медики, але, попри всі зусилля, вони лише тільки констатували смерть.

Поліція повідомила, що виявила 30-річного потонулого чоловіка на озері біля громади Лазурі.

"З'ясовуються всі обставини того, що трапилося", — заявили правоохоронці округу Дамбовіца.

Стефанеску виступав у категорії класичного бодибілдингу для учасників зростом до 180 см. Він посів перше місце в категорії 80 кг на одному з національних чемпіонатів.

Каталін Стефанеску Каталін Стефанеску Каталін Стефанеску

Надалі він працював тренером із фітнесу у своєму рідному місті Тирговіште. У спортсмена залишилися дружина та донька.

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Також повідомлялося, що в російському регіоні Чувашія під час масового запливу через Волгу потонув прокурор республіки Андрій Фомін.