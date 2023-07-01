У Чувашії під час масового запливу через Волгу потонув прокурор республіки Андрій Фомін

Фомін мав намір проплисти понад два кілометри, але в нього зупинилося серце.

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У Чуваській республіці, РФ, потонув прокурор республіки Андрій Фомін. Під час запливу через Волгу у 57-річного Фоміна зупинилося серце. Про це повідомляє НТВ.

Прокурор Фомін раніше працював у тимчасово окупованому Криму і в Ярославській області. Прокурором на півострові він став після того, як Наталія Поклонська стала депутатом Держдуми від "Единой России". Пізніше Фомін був призначений у Чувашію.

Потонув 57-річний прокурор під час запливу через Волгу Chebswim. Йому стало зле за 150 метрів від берега і він почав тонути. Рятувальники дістали його з води і передали лікарям, але ті не змогли йому допомогти. Організатори вже повідомили про наявність медсправок у всіх учасників змагань і пройдений медогляд.

У Чувашії потонув прокурор республіки Андрій Фомін Фото: Telegram-канал Mash

За попередньою інформацією, у прокурора зупинилося серце. У момент запливу Фомін був у гідрокостюмі та з рятувальним буєм.

Фомін щорічно брав участь у запливі через Волгу Chebswim. Цього року він планував проплисти річкою 2200 метрів. У Чебоксарах щорічно проводиться заплив через Волгу Chebswim на дистанції 2200 м і 4400 м.

Фомін народився у Володимирській області, був випускником Ярославського державного університету ім. П.Г. Демидова. З 1992 по 2014 рік працював в органах прокуратури регіону, найвища посада, яку він обіймав, — заступник прокурора області.

З 2014 року шість років був першим заступником прокурора Криму.

У 2020-му його призначили на посаду чуваського прокурора.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що в РФ помер колишній заступник начальника Генштабу ЗС РФ Манілов. Валерій Манілов "прославився" тим, що під час війни в Чечні стверджував, що там воюють "українські найманці" і стверджував, що "чеченських бойовиків" спонсорують "українські націоналістичні організації".