Насиловал и развращал своих малолетних детей: жителя Хмельницкого осудили на 12 лет

Хмельничанин заставлял своих детей смотреть порнографию, а пользуясь беспомощностью дочери регулярно ее насиловал, утверждают в областной прокуратуре.

Related video

В Хмельницком осудили 40-летнего местного жителя за изнасилование и развращение своих малолетних детей, которым на момент совершения преступления было по 5 лет. Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.

По данным следствия, обвиняемый в течение нескольких лет развращал собственных детей-двойняшек, заставляя мальчика и девочку смотреть видео порнографического характера, а когда мать отсутствовала, злоумышленник пользовался беспомощным состоянием дочери и периодически ее насиловал.

В прокураторе отмечается, что для того, чтобы дети молчали, мужчина угрожал физической расправой над ними и их матерью.

Отмечается, что в суде обвиняемый отрицал свою вину. Несмотря на его показания, прокуроры во время досудебного расследования собрали исчерпывающую доказательную базу для доказательства его вины.

До приговора суда он находился под стражей. После заседания хмельничанину определили наказание в виде лишения свободы на 12 лет.

Напомним, что 20 мая Фокус писал, что в Киевской области правоохранители задержали группу подростков, которых подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девочки.

В Броварах 19 мая полиция задержала мужчину, которого подозревают в изнасиловании 4-летней девочки. Подозреваемым в совершении тяжкого преступления оказался ранее судимый переселенец из Бердянска.