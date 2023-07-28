На Тернопольщине "лоб в лоб" столкнулись две машины, четыре человека травмированы (фото)

Причину ДТП еще не установили, однако, судя по фото с места событий, один из участников аварии, вероятно, выехал на встречную полосу, чем вызвал столкновение.

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28 июля в 9:16 между населенными пунктами Теофипилка и Плотича Козовской территориальной общины в Тернопольской области столкнулись автомобили Ford C-Max и Kia. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На месте происшествия привлекался дежурный караул 18 государственной пожарно-спасательной части 2 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления, отключено АКБ обоих автомобилей, проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и недопущению возгорания", — говорится в сообщении.

Спасатели деблокировали пострадавшего из автомобиля "Ford C-Max" и передали работникам медицинской службы, в целом в результате аварии были травмированы четыре человека.

ДТП на Тернопльщине

Напомним, Фокус сообщал, что 27 июля в Винницком районе произошло смертельное ДТП, в котором погиб 25-летний пассажир автомобиля ВАЗ, житель пгт Вороновица.

27 июля в Бучанском районе Киевской области произошло ДТП, в результате которого грузовик "DAF" врезался в блокпост.