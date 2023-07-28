"Врезался в дерево": в Винницкой области произошло смертельное ДТП

Предварительно, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за того, что водитель не справился с управлением. Пассажир автомобиля погиб на месте, а водитель был госпитализирован в больницу.

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Полиция расследует обстоятельства аварии, которая произошла 27 июля в Винницком районе, в которой погиб 25-летний пассажир автомобиля ВАЗ, житель пгт Вороновица. Об этом сообщили в Нацполиции региона.

По данным полицейских, авария произошла около 19 часов вечера неподалеку от села Винницкие Хутора. По предварительным данным 46-летний житель Винницы за рулем автомобиля ВАЗ, не справился с управлением, после чего съехал в кювет, где транспортное средство столкнулось с деревом.

Сообщается, что в результате ДТП пассажир легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, а водитель с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение. Транспортное средство помещено на штрафплощадку.

По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Окончательные обстоятельства и причины аварии будут установлены после проведения ряда экспертиз.

Напомним, что 27 июля в Бучанском районе Киевской области произошло ДТП, в результате которого грузовик "DAF" врезался в блокпост.

К слову, 26 июля сообщалось, что в Украине увеличилось количество ДТП, в которых виновниками стали пешеходы. С января по май 2023 года было оформлено 71,3 тысячи таких протоколов.