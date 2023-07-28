"Врізався в дерево": на Вінничині сталася смертельна ДТП

Попередньо, дорожньо-транспортна пригода сталася через те, що водій не впорався з керуванням. Пасажир автомобіля загинув на місці, а керманича госпіталізували до лікарні.

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Поліція розслідує обставини аварії, яка сталася 27 липня у Вінницькому районі, у якій загинув 25-річний пасажир автомобіля ВАЗ, житель смт Вороновиця. Про це повідомили в Нацполіції регіону.

За даними поліціянтів, аварія сталася близько 19 години вечора неподалік від села Вінницькі Хутори. За попередніми даними, 46-річний мешканець Вінниці за кермом автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, після чого з’їхав у кювет, де транспортний засіб зіткнувся з деревом.

Повідомляється, що в результаті ДТП пасажир легковика отримав травми, несумісні з життям, а керманич із тілесними ушкодженнями доставлений до медичного закладу. Транспортний засіб поміщений на арештмайданчик.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, за це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Остаточні обставини та причини аварії будуть встановлені після проведення низки експертиз.

Нагадаємо, що 27 липня в Бучанському районі Київської області трапилася ДТП, унаслідок якої вантажівка "DAF" врізалася в блокпост.

До слова, 26 липня повідомлялося, що в Україні збільшилася кількість ДТП, у яких винуватцями стали пішоходи. Із січня по травень 2023 року було оформлено 71,3 тисячі таких протоколів.