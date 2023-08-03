"Жара свирепствует": на выходных температура в Украине поднимется до +38, — синоптики (карты)

По словам Наталки Диденко, жара продержится все выходные и начнет постепенно спадать к началу новой недели.

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В эти выходные, 5 и 6 августа, предстоит значительное повышение температуры в Украине. Градусник покажет до +38. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

Согласно прогнозу, жара начнет приходить уже в пятницу, 4 августа. При этом самая высокая температура будет зафиксирована в Черновицкой области — до +34. В большинстве других регионов температура будет держаться в диапазоне +30..+33.

В Киеве также начнет резко усиливаться жара.

Синоптик обещает сильное потепление на выходные.

"В течение субботы-воскресенья жара свирепствует до +32+35 градусов в Киеве. В Украине также на выходных будет сильная жара — +32+38 градусов, на западе немного легче — +25+30 градусов", — отметила она.

Но уже с понедельника столбик градусника начнет падать.

"На востоке Украины сверхвысокие градусы еще задержатся в понедельник, но уже во вторник-среду и там станет легче дышать, жара ослабнет", — добавила Наталка Диденко.

Карта температур

Прогноз погоды на выходные от Украинского гидрометеорологического центра

По данным синоптиков, в субботу, 5 августа, будет особенно жарко на юге Украины. Температура в Николаевской, Запорожской и Херсонской областях достигнет отметки +37. Жара не обойдет стороной и центральные регионы — там столбик градусника поднимется до +32.

При этом, в западных областях Украины прогнозируется дождь. На востоке и в центре обещают солнечную погоду без осадков.

Карта погоды, 5 августа

Что касается воскресенья, 6 августа, то общая картина сохранится. На западе продолжатся дожди, а температура упадет до +24. На востоке, юге и в центре Украины продолжится жара — температура будет держаться в пределах +35…+38.

Карта погоды, 6 августа

Напомним, что, по мнению синоптика Игоря Кибальчича, погода в Украине в августе удивит высокими показателями на термометрах, которые способны быть выше 40 градусов. Украинцам последний месяц лета принесет мощную волну тепла. На юге ожидается засуха, поэтому стоит ожидать пожароопасной ситуации. Западные регионы будут заливать дожди.