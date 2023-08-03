"Спека лютує": на вихідних температура в Україні підніметься до +38, — синоптики (карти)

За словами Наталки Діденко, спека протримається всі вихідні і почне поступово спадати до початку нового тижня.

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Цими вихідними, 5 і 6 серпня, очікується значне підвищення температури в Україні. Градусник покаже до +38. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Згідно з прогнозом, спека почне приходити вже в п'ятницю, 4 серпня. При цьому найвища температура буде зафіксована в Чернівецькій області — до +34. У більшості інших регіонів температура триматиметься в діапазоні +30..+33.

У Києві також почне різко посилюватися спека.

Синоптик обіцяє сильне потепління на вихідні.

"Протягом суботи-неділі спека лютує до +32+35 градусів у Києві. В Україні також на вихідних буде сильна спека — +32+38 градусів, на заході трохи легше — +25+30 градусів", — зазначила вона.

Але вже з понеділка стовпчик градусника почне падати.

"На сході України надвисокі градуси ще затримаються в понеділок, але вже у вівторок-середу і там стане легше дихати, спека ослабне", — додала Наталка Діденко.

Карта температур

Прогноз погоди на вихідні від Українського гідрометеорологічного центру

За даними синоптиків, у суботу, 5 серпня, буде особливо спекотно на півдні України. Температура в Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях сягне позначки +37. Спека не омине стороною і центральні регіони — там стовпчик градусника підніметься до +32.

При цьому, в західних областях України прогнозується дощ. На сході та в центрі обіцяють сонячну погоду без опадів.

Карта погоди, 5 серпня

Що стосується неділі, 6 серпня, то загальна картина збережеться. На заході триватимуть дощі, а температура впаде до +24. На сході, півдні та в центрі України продовжиться спека — температура триматиметься в межах +35...+38.

Карта погоди, 6 серпня

Нагадаємо, що, на думку синоптика Ігоря Кибальчича, погода в Україні в серпні здивує високими показниками на термометрах, що здатні бути вищими за 40 градусів. Українцям останній місяць літа принесе потужну хвилю тепла. На півдні очікується посуха, тому варто очікувати пожежонебезпечної ситуації. Західні регіони заливатимуть дощі.