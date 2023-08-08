Благодаря морским дронам: полная разблокировка украинских портов возможна, — Водовиз

Украинские силы последними ударами добились усиления переговорных позиций.

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Последние удары морскими дронами по российским кораблям в Черном море делают возможными выход Украины из "капкана зернового соглашения" и разблокирование украинских портов для всех грузов, а не только для зерна. По мнению руководителя проектного офиса гендиректора украинской промышленной группы "Метинвест" Александра Водовиза, возрождение экономики Украины возможно только после открытия портов и судоходства, ведь автомобильные и железнодорожные экспортные пути не могут служить альтернативой значительно более дешевым морским перевозкам. С таким заявлением Водовиз выступил в эфире "24 канала", передает "Телеграф".

"С моей точки зрения зерновое соглашение — это был капкан, в который нас загнали россияне, это была легитимизации террора, который они делали, фактически пиратства в Черном море. И мы позволили им быть этими пиратами. Мне очень трудно оценить с точки зрения, почему власть приняла решение тогда такое. Наверное не было другого выхода... Сейчас [после выхода России из зернового соглашения] нам закрыли все, мы ничего не можем везти, поэтому это [удары по российским кораблям] хороший шанс для нас начать вывозить полностью всю продукцию", — сказал Водовоз.

По его словам, Украина на прошлой неделе продемонстрировала, что может влиять на судоходство в Черном море и нести угрозу не только российским военным кораблям, но и российскому экспорту. Это является сильной переговорной позицией, ведь Россия сейчас получит рост ставок страхования и увеличение количества отказов перевозить российские товары на мировые рынки.

"Я бы очень не хотел, чтобы мы пошли на эти переговоры и снова договорились о какой-то части. О том, что вот давайте только зерно, или только масло, или только там, я не знаю, какой-то один вид продукта. Если россияне везут все — значит мы должны вести все. Если мы не везем ничего — значит и они не должны ничего вести — это то, наверное, с чем мы должны выйти из этих переговоров", — считает Водовиз.

"К сожалению, для нас альтернативы портам не существует и мы не сможем возродить экономику в том виде, в котором она была, по крайней мере, до войны без портов. И это надо понимать", — заявил промышленник, добавив, что нужен "широкий фронт" от силовиков и армии до Минэкономики и МИД, который бы работал на разблокирование портов на всех уровнях, чтобы каждая страна, где есть наше посольство знала, что разблокирование портов — это тема №1.

Напомним, что украинские спецслужбы совместно с Военно-морскими силами в конце прошлой недели нанесли удары морскими дронами по российским кораблям — большому десантному кораблю "Оленегорский горняк" в районе порта Новороссийска, а также по нефтяному танкеру "Сиг" в Керченском проливе, который использовался для поставки топлива российской группировке войск в Сирии.