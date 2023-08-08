Завдяки морським дронам: повне розблокування українських портів можливе, — Водовіз

Українські сили останніми ударами домоглися посилення переговорних позицій.

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Останні удари морськими дронами по російських кораблях у Чорному морі роблять можливими вихід України із "капкану зернової угоди" та розблокування українських портів для всіх вантажів, а не лише для зерна. На думку керівника проєктного офісу гендиректора української промислової групи "Метінвест" Олександра Водовіза, відродження економіки України можливе лише після відкриття портів й судноплавства, адже автомобільні та залізничні експортні шляхи не можуть слугувати альтернативою значно дешевшим морським перевезенням. З такою заявою Водовіз виступив в ефірі "24 каналу", передає "Телеграф".

"З моєї точки зору зернова угода – це був капкан, в який нас загнали росіяни, це була легітимізації терору, який вони робили, фактично піратства в Чорному морі. І ми дозволили їм бути цими піратами. Мені дуже важко оцінити з точки зору, чому влада прийняла рішення тоді таке. Напевне не було іншого виходу… Зараз [після виходу Росії з зернової угоди] нам закрили все, ми нічого не можемо везти, тому це [удари по російських кораблях] хороший шанс для нас почати вивозити повністю всю продукцію", – сказав Водовіз.

За його словами, Україна минулого тижня продемонструвала, що може впливати на судноплавство в Чорному морі та нести загрозу не лише російським військовим кораблям, а й російському експорту. Це є сильною переговорною позицією, адже Росія зараз отримає зростання ставок страхування та збільшення кількості відмов перевозити російські товари на світові ринки.

"Я б дуже не хотів, щоб ми пішли на ці переговори і знов домовилися про якусь частину. Про те, що от давайте тільки зерно, чи тільки олію, чи тільки там, я не знаю, якийсь один вид продукту. Якщо росіяни везуть все – значить ми маємо вести все. Якщо ми не веземо нічого – значить і вони не мають нічого вести – це те, напевне, з чим ми маємо вийти з цих переговорів", – вважає Водовіз.

"На жаль, для нас альтернативи портам не існує і ми не зможемо відродити економіку в тому виді, в якому вона була, принаймні, до війни без портів. І це треба розуміти", – заявив промисловець, додавши, що потрібен "широкий фронт" від силовиків і армії до Мінекономіки та МЗС, який би працював на розблокування портів на всіх рівнях, щоб кожна країна, де є наше посольство знала, що розблокування портів – це тема №1.

Нагадаємо, що українські спецслужби спільно з Військово-морськими силами наприкінці минулого тижня завдали ударів морськими дронами по російських кораблях – великому десантному кораблю "Олєнєгорскій горняк" в районі порту Новоросійська, а також по нафтовому танкеру "Сіг" у Керченській протоці, який використовувався для постачання палива російському угрупованню військ у Сирії.