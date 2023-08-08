"Зима будет сложной": Шмыгаль предупредил украинцев о рисках и угрозах отопительного сезона

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, со стороны "Укрэнерго" есть почти 80% выполнения работ по ремонту магистральных сетей. Более того, высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного положения.

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Ремонтная кампания объектов энергетической инфраструктуры, подготовка к зиме идет по плану. Об этом 8 августа заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, нельзя недооценивать угрозы, риски и вызовы нового отопительного сезона. Поэтому энергетики летом продолжают подготовку к зиме. Так, в Минэнерго отремонтировали уже 5 атомных блоков, а сейчас ремонтируются еще 4 блока.

Также, как отметил глава правительства, отремонтированы или находятся в ремонте 24 энергоблока теплоэлектростанций. Это 62% от общего количества.

Кроме того, премьер отметил, что 70% ТЭЦ уже отремонтированы, а оставшиеся – находятся в процессе ремонта. Также 68% гидроэлектростанций отремонтированы или находятся в ремонте.

По словам Шмыгаля, со стороны "Укрэнерго" есть почти 80% выполнения работ по ремонту магистральных сетей. Более того, высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного положения.

"Формируем многоуровневую защиту для энергетических объектов. Зима будет сложной, но мы должны выстоять. Готовим к этому все необходимое", — отметил премьер-министр.

Шмигаль рассказал о том, как Украина готовит энергетическую инфраструктуру к зиме

Напомним, что 4 августа в ГУР заявили, что РФ в холодное время года начнет обстреливать энергосистему. По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, россияне не изменили своих целей. Они хотят добиться массовых отключений света, тепла, деморализовать общество и вызвать новый поток эмиграции.

Кроме того, 25 июля директор Центра исследования энергетики Александр Харченко предупредил украинцев о тяжелой зиме. По его словам, ближайшая зима для жителей Украины может оказаться еще более тяжелой, поэтому гражданам советуют запастись павербанками и генераторами.