"Готовимся к зиме": РФ в холодное время года начнет обстреливать энергосистему, — ГУР

По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, россияне не изменили своих целей. Они хотят добиться массовых отключений света, тепла, деморализовать общество и вызвать новый поток эмиграции.

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Российская Федерация вскоре может снова начать обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы лишить граждан тепла и электричества. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в интервью Civilmedia 3 августа.

По его словам, у российских оккупантов цель оставить украинцев в холодный период без базовых вещей, которыми граждане пользуются в обычное время ежедневно. При этом, Украина понимает угрозу и уже начала подготовку к этому.

"Очевидно, что Россия осенью и зимой снова попытается разрушить нашу энергосистему, чтобы избавить украинцев от света и тепла, деморализовать наше общество и вызвать новую волну вынужденной эмиграции", — говорится в сообщении.

Россияне начали проводить разведку, дабы определить для себя приоритетные объекты, которые являются уязвимыми и задача украинских властей максимально быть готовыми к провокациям, дабы зима была не такой тяжелой, как прошедшая.

"Мы знаем об этих планах врага и уже летом готовимся к зиме. А украинское наступление, как я уже сказал, продолжается. Так что до зимы увидим, что будет", — добавил Вадим Скибицкий.

Украинские цели не изменились. Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление в ходе которого освобождают территории. Только это является главной гарантией безопасности, который приведет к постоянному миру.

Напомним, 4 августа сообщилось, что обеспечить генераторами всю критическую инфраструктуру невозможно. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, чтосейчас магистральная сеть прелприятия имеет примерно 70-80% пропускной способности в сравнении с прошлогодними показателями.