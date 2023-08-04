"Готуємося до зими": РФ у холодну пору року почне обстрілювати енергосистему, — ГУР

За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, росіяни не змінили своїх цілей. Вони хочуть домогтися масових відключень світла, тепла, деморалізувати суспільство і викликати новий потік еміграції.

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Російська Федерація незабаром може знову почати обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, щоб позбавити громадян тепла та електрики. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю Civilmedia 3 серпня.

За його словами, російські окупанти мають на меті залишити українців у холодний період без базових речей, якими громадяни користуються у звичайний час щодня. При цьому, Україна розуміє загрозу і вже почала підготовку до цього.

"Очевидно, що Росія восени та взимку знову спробує зруйнувати нашу енергосистему, щоб позбавити українців світла та тепла, деморалізувати наше суспільство та спричинити нову хвилю вимушеної еміграції", — йдеться в повідомленні.

Росіяни почали проводити розвідку, щоб визначити для себе пріоритетні об'єкти, які є вразливими, і завдання української влади — максимально бути готовою до провокацій, щоб зима була не такою важкою, як минула.

"Ми знаємо про ці плани ворога і вже влітку готуємося до зими. А український наступ, як я вже сказав, триває. Тож до зими побачимо, що буде", — додав Вадим Скібіцький.

Українські цілі не змінилися. Збройні сили України продовжують контрнаступ під час якого звільняють території. Лише це є головною гарантією безпеки, що призведе до сталого миру.

Нагадаємо, 4 серпня повідомили, що забезпечити генераторами всю критичну інфраструктуру неможливо. Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що наразі магістральна мережа підприємства має приблизно 70-80% пропускної спроможності, якщо порівняти з торішніми показниками.