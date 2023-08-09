Допустил убытков государству на 15 млн грн: ГБР сообщила о подозрении должностному лицу Минобороны

Вследствие халатности при выполнении служебных обязательств, как утверждают правоохранители, государство понесло убытки на 15 миллионов гривен, сейчас фигуранту грозит до 7 лет заключения.

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Работники Государственного бюро расследований (ГБР) при содействии Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили о подозрении одному из заместителей начальника департамента финансов Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, еще в 2017 году одно из частных обществ стало победителем на тендерных торгах по строительству дороги на территории военного городка. Однако в нарушение соглашения предприятие сразу запросило 70% от указанной суммы за будущую работу.

"Воинская часть обратилось в Минобороны относительно разрешения на авансовые проплаты, а чиновник вопреки своим полномочиям позволил это сделать. Таким образом частное предприятие получило более 15 млн гривен авансом, но никаких работ выполнено не было. Деньги были присвоены руководством предприятия и растрачены по своему усмотрению", рассказали в ГБР.

Сейчас чиновник Минобороны подозревается в халатном отношении к службе, ему грозит лишение свободы до 7 лет.

Обвинительный акт о присвоении государственных средств частным предприятием был направлен в суд в отдельном уголовном производстве.

9 августа Фокус писал, что сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований проводят обыски у бывшего заместителя председателя фракции запрещенной "Партии регионов" по делу об отмывании более 500 миллионов гривен.

Напомним, что 7 августа Полтавская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы, которая совершала незаконную порубку деревьев и сбыт их продукции. В результате несанкционированной вырубки деревьев нанесен ущерб на почти 500 тысяч гривен.