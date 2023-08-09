Допустив збитків державі на 15 млн грн: ДБР повідомила про підозру посадовцю Міноборони

Внаслідок недбалості при виконанні службових зобов’язань, як стверджують правоохоронці, держава зазнала збитків на 15 мільйонів гривень, наразі фігуранту загрожує до 7 років ув’язнення.

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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Служби безпеки України (СБУ) повідомили про підозру одному з заступників начальника департаменту фінансів Міністерства оборони. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, ще у 2017 році одне з приватних товариств стало переможцем на тендерних торгах щодо будівництва дороги на території військового містечка. Проте в порушення угоди підприємство відразу запросило 70% від зазначеної суми за майбутню роботу.

"Військова частина звернулося до Міноборони щодо дозволу на авансові проплати, а чиновник всупереч своїм повноваженням дозволив це зробити. Таким чином приватне підприємство отримало понад 15 млн гривень авансом, але жодних робіт виконано не було. Гроші було привласнені керівництвом підприємства та розтрачені на свій розсуд", розповіли у ДБР.

Наразі посадовець Міноборони підозрюється у недбалому ставленні до служби, йому загрожує позбавлення волі до 7 років.

Обвинувальний акт щодо привласнення державних коштів приватним підприємством було направлено до суду в окремому кримінальному провадженні.

9 серпня Фокус писав, що співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань проводять обшуки у колишнього заступника голови фракції забороненої "Партії регіонів" у справі про відмивання понад 500 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що 7 серпня Полтавська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо організованої злочинної групи, яка вчиняла незаконну порубку дерев та збут їх продукції. Внаслідок несанкціонованої вирубки дерев завдано збитків на майже 500 тисяч гривень.