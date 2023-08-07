Незаконно вирубували ліси: на Полтавщині знешкодили групу "чорних лісорубів" (фото)

Внаслідок несанкціонованої вирубки дерев завдано збитків на майже 500 тисяч гривень, розповіли в Офісі генерального прокурора. Обвинувальний акт щодо протиправних дій зловмисників направлено до суду.

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Полтавською обласною прокуратурою було направлено до суду обвинувальний акт щодо організованої злочинної групи, яка вчиняла незаконну порубку дерев та збут їх продукції. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що несанкціонована вирубка дерев відбувалась на ділянці, яка перебуває на балансі виробничого підрозділу "Лубенська дистанція захисних лісонасаджень" регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця".

Серед обвинувачених 5 осіб, а також колишній тимчасово виконавець обов’язків начальника відділення поліції, який намагався допомогти організатору групи уникнути відповідальності за кримінальні правопорушення проти довкілля.

Вирубка лісів на Полтавщині Фото: Офіс генерального прокурора

Групі інкриміновано низку злочинів, включаючи незаконну порубку дерев у захисних лісових насадженнях, перевезення та збут незаконно зрубаних дерев.

Колишній правоохоронець обвинувачується у прийнятті неправомірної вигоди, а також організатор групи — за пропозицію надання неправомірної вигоди службовій особі.

Слідство встановило, що група діяла на території лісосмуг, належних Південній залізниці АТ "Укрзалізниця". Спиляні дерева перевозилися та подрібнювалися для подальшого продажу. За підрахунками, завдано майже 500 тисяч гривень збитків.

Вирубка лісів на Полтавщині Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, що 10 липня Фокус писав, що вирубка лісів у тропічних лісах Амазонки скоротилася на разючі 33,6% — це найнижчий показник з 2019 року. Супутникові дані Національного інституту космічних досліджень Бразилії показують, що у першій половині 2023 року було вирубано близько 1 000 квадратних миль лісу. Дослідження показують, що за аналогічний період 2022 року було вирубано щонайменше 1 500 квадратних миль лісу.

Раніше, 6 квітня, повідомлялось, що російські загарбники продовжують активно знищувати природно-ресурсний потенціал тимчасово окупованих українських територій. З початку окупації російськими підприємствами було організовано заготівлю лісів у Запорізькій, Херсонській та інших тимчасово окупованих областях України.