Добре, але недостатньо. За останні пів року вирубка лісів Амазонки значно скоротилася

Дослідження показує, що за останні 6 місяців знищення життєво важливих для планети лісів скоротилося на третину.

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Глобальне потепління невблаганно насувається на планету, а людство все частіше стикається з незворотними кліматичними змінами. Цього разу у дослідників хороші новини — статистика свідчить про те, що за останні пів року значно скоротилася вирубка лісів у бразильській Амазонці, які також називають "зеленими легенями Землі", пише Futurism.

Дослідники зазначають, що за останні пів року вирубка лісів у тропічних лісах Амазонки скоротилася на разючі 33,6% — це найнижчий показник з 2019 року. Зазначимо, що скорочення вирубки лісів також збіглося з першими 6 місяцями перебування на посаді нового президента Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілви, який змінив свого попередника Жаїра Болсонару. Останній урізав захист довкілля, внаслідок чого Амазонка зазнавала найгіршого руйнування за останні 15 років.

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Супутникові дані Національного інституту космічних досліджень Бразилії, у першій половині 2023 року було вирубано близько 1000 квадратних миль лісу. Дослідження показують, що за аналогічний період 2022 року було вирубано щонайменше 1 500 квадратних миль лісу. Науковці зазначають, що президент Лула пообіцяв розв'язати проблему вирубки лісів уже до 2030 року, і це перші плоди його роботи.

За словами аналітика Всесвітнього фонду дикої природи Бразилії Даніеля Сільви, ці результати є надзвичайно позитивними, проте рівень збезлісення бразильської Амазонки все ще залишається надзвичайно високим. Дослідники зазначають, що це є справжньою проблемою, оскільки ліси Амазонки по праву вважаються "зеленими легенями Землі".

За словами директора бразильського агентства з охорони довкілля Ibama Джейра Шмітта, ще однією проблемою є те, що за останні кілька років кількість працівників агентства значно скоротилася і сьогодні налічує лише близько 700 співробітників. За словами Шмітта, проблема полягає у тому, що цієї кількості агентів навряд чи вистачить, щоб охопити найбільший ліс у світі.

Ще однією не менш важливою проблемою є те, що попри скорочення кількості вирубки лісів, у червні 2023 року кількість пожеж досягла рекордного рівня, перевищивши 3 000. За словами Шмітта, це пов'язано з минулим масовим вирубуванням лісів. Водночас дослідники попереджають, що посуха, яка насувається, може значно послабити тропічний ліс, це особливо небезпечно напередодні нової хвилі лісових пожеж.

Дослідники вважають, що економічний розвиток також матиме ключове значення для підтримки засобів до існування корінного населення у регіоні, багато з яких, по суті, є важливими опікунами тропічних лісів. Зазначимо, що новий президент Бразилії вже запустив низку програм грантів для сімей корінних народів і визнав більшу частину їхніх земель.

Вчені зазначають, що якщо Бразилія продовжить рухатися цим шляхом, це фактично може стати "проблиском надії" у зусиллях із пом'якшення наслідків глобального потепління і різких змін клімату.

Дослідники нагадують, що тропічні ліси Амазонки сьогодні є найбільшою вуглецевою губкою, що вбирає велику кількість парникових газів і перетворює його більшу частину на кисень. Деякі оцінки дослідників свідчать про те, що ліси Амазонки зберігають у собі близько 150 мільярдів метричних тонн CO2, а тому в інтересах людства зупинити тут масове вирубування лісів і не допустити викиду величезної кількості вуглекислого газу в атмосферу Землі.

Раніше Фокус писав про те, що чверть "зелених легенів" Землі знищено в Амазонці.