Хорошо, но недостаточно. За последние полгода вырубка лесов Амазонки значительно сократилась

Исследование показывает, что за последние 6 месяцев уничтожение жизненно важных для планеты лесов сократилось на треть.

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Глобальное потепление неумолимо надвигается на планету, а человечество все чаще сталкивается с необратимыми климатическими изменениями. На этот раз у исследователей хорошие новости — статистика свидетельствует о том, что за последние полгода значительно сократилась вырубка лесов в бразильской Амазонке, которые также называют "зелеными легкими Земли", пишет Futurism.

Исследователи отмечают, что за последние полгода вырубка лесов в тропических лесах Амазонки сократилась на впечатляющие 33,6% — это самый низкий показатель с 2019 года. Отметим, что сокращение вырубки лесов также совпало с первыми 6 месяцами пребывания на посту нового президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы, который сменил своего предшественника Жаира Болсонару. Последний урезал защиту окружающей среды, в результате которого Амазонка терпела худшее разрушение за последние 15 лет.

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Спутниковые данные Национального института космических исследований Бразилии, в первой половине 2023 года было вырублено около 1000 квадратных миль леса. Исследования показывают, что за аналогичный период 2022 года было вырублено минимум 1 500 квадратных миль леса. Ученые отмечают, что президент Лула пообещал решить проблему вырубки лесов уже к 2030 году, и это первые плоды его работы.

По словам аналитика Всемирного фонда дикой природы Бразилии Даниэля Сильвы, данные результаты являются чрезвычайно положительными, однако уровень обезлесивания бразильской Амазонки все еще остается чрезвычайно высоким. Исследователи отмечают, что это является настоящей проблемой, так как леса Амазонки по праву считаются "зелеными легкими Земли".

По словам директора бразильского агентства по охране окружающей среды Ibama Джейра Шмитта, еще одной проблемой является то, что за последние несколько лет количество сотрудников агентства значительно сократилось и сегодня насчитывает всего около 700 сотрудников. По словам Шмитта, проблема заключается в том, что этого количества агентов едва ли хватит, чтобы охватить самый большой лес в мире.

Еще одной не менее важной проблемой является то что несмотря на сокращение количества вырубки лесов, в июне 2023 года количество пожаров достигло рекордного уровня, превысив 3 000. По словам Шмитта, это связано с прошлой массовой вырубкой лесов. В то же время исследователи предупреждают, что надвигающаяся засуха может значительно ослабить тропический лес, это особенно опасно в преддверии новой волны лесных пожаров.

Исследователи полагают, что экономическое развитие также будет иметь ключевое значение для поддержания средств к существованию коренного населения в регионе, многие из которых, по сути, являются важными опекунами тропических лесов. Отметим, что новый президент Бразилии уже запустил ряд программ грантов для семей коренных народов и признал большую часть их земель.

Ученые отмечают, что если Бразилия продолжит двигаться по этому пути, это фактически может стать "проблеском надежды" в усилиях по смягчению последствий глобального потепления и резких изменений климата.

Исследователи напоминают, что тропические леса Амазонки сегодня являются крупнейшей углеродной губкой, которая впитывает большое количество парниковых газом и преобразует его большую часть в кислород. Некоторые оценки исследователей свидетельствуют о том, что леса Амазонки хранят в себе около 150 миллиардов метрических тонн CO2, а потому в интересах человечества остановить здесь массовую вырубку лесов и не допустить выброса огромного количества углекислого газа в атмосферу Земли.

Ранее Фокус писал о том, что четверть "зеленых легких" Земли уничтожены в Амазонке.