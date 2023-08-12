Кабмин обратится в суд за невозврат 6 500 гривен "єПідтримки" учителями, — СМИ (фото)

Минэкономики обратиться в суд, если безосновательно полученные бюджетные средства, не будут возвращены.

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Учителя и ученые должны вернуть 6 500 гривен денежной помощи от государственной программы "єПідтримки", а в случае невыполнения Министерство образования и науки (МОН) Украины и Министерство экономики будет обращаться в суд. Об этом информируют "Українські Новини" на копию письма МОН.

В нем говорится о том, что состоялась верификация государственных выплат, которую провел Минфин. По ее результатам, работникам определенных учреждений нужно срочно и в полном объеме вернуть неправомерно полученную от государства помощь в размере 6 500 гривен.

МОН подчеркнуло, что средства срочно нужно вернуть в резервный фонд государственного бюджета. Это как бы позволит направить их для обеспечения ключевых потребностей субъектов сектора обороны и национальной безопасности в условиях военного положения.

В письме указано, что Минэкономики обратиться в суд, если безосновательно полученные бюджетные средства, не будут возвращены.

Фото: Українські новини

Фото: Українські новини

Программы "єПідтримки": кто из украинцев вернет средства

Государственная программа "єПідтримки", как отметили в МОН, не была рассчитана на всех украинцев. Определенные категории граждан получили такую денежную помощь неправомерно. В связи ошибочным перечислением средств вынуждены будут ее вернуть. Речь идет о выплатах в 6500 гривен, которые предоставлены в прошлом году. В случае ошибочно назначения может состояться судебный процесс, на котором докажут неправомерность предоставления денежной выплаты. В таких случаях граждане будут возвращать деньги.

Напомним, 3 августа в МОН заявили, что педагогам необходимо вернуть 6500 грн бюджетных средств. Это касается тех денег, которые были выплачены им весной 2022 года. В министерстве отметили, что помощь могли получить только те лица, которые работали на условиях трудового договора и не в бюджетных учреждениях.