"Провоцировал": полицейский, избивший мужчину в Одессе, отстранен от исполнения обязанностей

Инцидент начался с того, что мужчина нарушил правила дорожного движения.

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Полицейского, который избил мужчину в Одессе, отстранили от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

12 августа 2023 года в сети начало распространяться видео, на котором представитель правоохранительных органов избил одессита. Впрочем, оказалось, что инцидент произошел еще 1 августа.

"Полицейские пригласили гражданина в управление патрульной полиции с целью рассмотрения дела о нарушении им правил дорожного движения", — отреагировали в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.

По их данным, местный житель начал использовать нецензурную лексику в адрес сотрудников полиции и намеренно повредил бланк админпротокола.

Его доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств конфликта. В это время также была объявлена воздушная тревога в регионе, поэтому патрульные вместе с мужчиной отправились в укрытие. По дороге он продолжал вести себя агрессивно и провоцировал полицейских.

Во время конфликта один из полицейских просил гражданина остановиться, а впоследствии применил физическую силу. После этого патрульные вызвали скорую помощь, однако мужчина отказался.

Сейчас полицейский отстранен от выполнения служебных обязанностей. Также начато служебное расследование.

Напомним, на Полтавщине военком избил подчиненного до потери сознания.