В Одесской области капитан ВМС ВСУ избил подчиненного: пострадавшего доставили в больницу, — соцсети

По предварительным данным, нападение на бойца совершил старший по званию офицер — капитан третьего ранга. Фокус обратился за комментарием в ГБР, но в ведомстве отметили, что о ситуации с избиением военнослужащего им ничего не известно.

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В Одесской области избили офицера одной из воинских частей. Его с травмами средней тяжести доставили в больницу. Об этом в сети сообщил депутат Одесского городского совета Андрей Вагапов.

"Было совершено нападение на оперативного дежурного офицера. Нападение совершил старший по званию, капитан третьего ранга. Пострадавший со средними телесными повреждениями доставлен в больницу. Для чего я это пишу? Для того, чтобы некоторые "рЕшалы" поняли, что прикрыть это не получится. Офицер боевой, участник боевых действий и "самострела" (как уже было в этой части) не будет. Личный состав полностью на стороне пострадавшего", — говорится в сообщении.

В комментариях под сообщением нашлись свидетели, которые утверждают, что капитан-нападающий — тоже боевой офицер и вообще никакого избиения подчиненного не было.

Активист Демьян Ганул опубликовал в своем телеграмм-канале фото избитого офицера. Голова и лицо мужчины в крови. Фокус по этическим соображениям не публикует фотографии пострадавшего военнослужащего.

"Вот и фото офицера о котором писал депутат от "ЕС", на которого якобы совершил нападение капитан третьего ранга (майор) ВМС. Как всегда, спикеры и официальные лица молчат. Общество требует объяснения этой ситуации, или мне начать писать фамилии?", — написал он.

Фокус обратился за комментарием в пресс-службу Государственного бюро расследований. Там сообщили, что о ситуации с избиением военнослужащего им ничего не известно, но обещали выяснить обстоятельства инцидента.

Напомним, что в Одесской области полицейский нокаутировал мужчину, который его оскорблял и обкладывал ругательствами. Видео распространили в сети. Правоохранителя пока отстранили от работы.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области военком до потери сознания избил подчиненного. Следователи бюро установили, что руководитель ТЦК, чтобы "закрыть рот" подчиненному, решил провести "воспитательную работу".