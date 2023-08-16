Держали рабов в Днепре: жители Донецкой области заключили в "лагерях" 25 украинцев (фото)

Рабовладельцы заманивали граждан, обещая работу с проживанием, рассказали в полиции. Одному из злоумышленников уже сообщили о подозрении в торговле людьми.

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Правоохранители разоблачили преступную группу, которая создала псевдореабилитационные центры и незаконно удерживала людей, заставляя их тяжело работать. Деталями дела 16 августа поделилась пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По версии следствия, четверо украинцев из Донецкой области вербовали социально-незащищенных лиц, обещая работу с проживанием. Вместо этого жертв помещали в "центры реабилитации" в Днепре и заставляли работать бесплатно.

15 августа правоохранители провели 10 обысков по адресам "центров" и мест проживания фигурантов, а также в их автомобилях. Кроме того, полицейские обыскали и места проживания "работодателей".

Полиция изъяла вещи, подтверждающие деятельность рабовладельцев и освободила из "трудовых лагерей" 25 украинцев.

"С ними проводятся следственные мероприятия", — отметили в ведомстве.

Одному из преступников уже объявили подозрение в торговле людьми. Суд избрал ему меру пресечения — круглосуточный арест на 60 суток.

"Продолжается следствие", — добавили в полиции.

Фото: Национальная полиция Фото: Национальная полиция Фото: Национальная полиция Фото: Национальная полиция Фото: Национальная полиция Фото: Национальная полиция Фото: Национальная полиция

Напомним, пограничники Польши спасли 5-летнего украинца, который едва не задохнулся в машине. Выяснилось, что его шею обкрутил заблокированный ремень безопасности.

15 августа в СМИ писали, что на станции киевского метро эскалатор "зажевал" ногу женщины. В метрополитене объяснили, что в зубцах на самом деле застряла только сумка.