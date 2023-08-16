Обмотался ремнем безопасности и едва не умер: польские пограничники спасли мальчика из Украины

Польские пограничники не медлили, когда к ним обратилась украинка: мгновенно отреагировали и спасли ребенка, который задыхался.

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Работники Пограничной службы Польши рассказали о чрезвычайном происшествии, которое на границе произошло с украинкой и ее 5-летним сыном. Мальчик едва не задохнулся, но был спасен благодаря быстрой реакции пограничников. О деталях происшествия рассказали на портале Wprost.

В материале указано, что событие произошло 13 августа на контрольно-пропускном пункте Корчева-Краковец. Женщина подбежала к пограничникам и воскликнула, что ее 5-летний сын задыхается. Пограничники немедленно подошли к машине, где находился ребенок, и увидели, что причина — в ремне безопасности, который обкрутил шею маленького украинца.

Ремень заблокировался и высвободить шею было не просто, отметили в пресс-службе Бещадского пограничного отряда Straż Graniczna. Поэтому приняли кардинальное решение — ремень просто разрезали и спасли парня: "Реакция офицеров в форме была мгновенной. Чтобы освободить ребенка, который задыхался, они разрезали ремни безопасности".

Отметим, польские пограничники в мае спасли жизнь 1-летнему младенцу из Украины. Событие произошло на пограничной заставе в Грубешове в ночь на 3 мая. Женщина, держа ребенка на руках, выпрыгнула из автобуса и сказала, что младенец не дышит. Работники КПП отреагировали: ребенка передали сержанту Матеушу Кондрату, который провел реанимационные мероприятия — и дыхание восстановилось.

Позже стали известны детали происшествия. Как выяснилось, украинка путешествовала с двумя мальчиками - Даниэлем (10-и лет) и Максимом (годовалым младенцем). У Максима в автобусе поднялась температура и начались судороги. В какой-то момент он перестал дышать и тогда мать обратилась за помощью к польским пограничникам.

Напоминаем, украинские пограничники помогают гражданам Украины не нарушить границу, пытаясь избежать мобилизации. В частности, остановили двух молодых парней, которые направлялись в Молдову, прячась под ковролином на дне авто. Еще одного путешественника спасли на границе с Румынией: он заблудился в лесу и чувствовал себя плохо.