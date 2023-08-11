"Экстремалы" за $4,5 тысячи: ГПСУ остановили беглецов от ТЦК, которые прятались под дном авто (видео)

Мужчины попытались нелегально выехать за границу, спрятавшись под ковролином на дне "Крайслера": в тайнике поместилось двое "экстремальных путешественников".

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Пограничники задержали автомобиль в Одесской области, под дном которого пытались сбежать за границу два мужчины призывного возраста. Схему обустроили гражданки Молдовы, которые с каждого клиента взяли по 4,5 тыс. долл. О деталях задержания беглецов и перевозчиков рассказала пресс-служба ведомства.

Пресс-служба утверждает, что события произошли на дороге из Одессы в Рени. Пограничники остановили автомобиль CHRYSLER Grand Voyager, в котором ехали двое граждан Молдовы. Автомобиль осмотрели и, на первый взгляд, ситуация будто не вызвала подозрений.

Впрочем, началась углубленная проверка. Во время этой проверки на дне "Крайслера" обнаружили двух мужчин, которые, похоже, пытались нелегально выехать за границу.

Чтобы провернуть сделку, мужчины отыскали перевозчиков через закрытый Telegram-канал. Перевозчики пообещали, что провезут их за границу — для этого нужно оплатить 4,5 тыс. долл. с каждого.

Получив деньги, перевозчики уложили "путешественников" на дно салона и прикрыли сверху старым ковролином. Тайник был довольно тесноват, свидетельствует видео, опубликованное пограничниками.

В сообщении пресс-службы ГПСУ не указано, как могут наказать фигурантов, которые пытались незаконно пересечь границу и, вероятно, избежать мобилизации в ряды ВСУ.

В сети можно найти объяснения относительно возможного наказания:

или статья 204-1 Кодекса об административном правонарушении — тогда суд может наказать их штрафом в размере от 3400 до 5000 грн;

или статья 336 Уголовного кодекса — за уклонение от мобилизации в условиях военного положения для резервистов — тогда могут наказать тюрьмой на срок две 3 до 5 лет.

Также есть еще одна статья, касающаяся указанных нарушений — статья 332-2 Уголовного кодекса. Статья грозила бы в случае, если бы нарушения совершались с целью "нанесения вреда интересам государства".

Напоминаем, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить руководителей всех областных ТЦК и СП, которые в течение 18 месяцев проводили мобилизационные мероприятия. Вместо них предлагают назначить бывших бойцов Сил обороны, которые принимали участие в боевых действиях.

СМИ провели расследование в отношении ряда должностных лиц, которые работали в ТЦК и СП. Например, глава Одесского ТЦК и СП Евгений Борисов за два года войны "разбогател" на почти 200 млн грн — его задержали и он находится под подозрением.