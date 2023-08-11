"Екстремали" за $4,5 тисячі: ДПСУ зупинили втікачів від ТЦК, які ховались під дном авто (відео)

Чоловіки спробували нелегально виїхати за кордон, сховавшись під ковроліном на дні "Крайслера": у схованці помістилось двоє "екстремальних мандрівників".

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Прикордонники затримали автомобіль на Одещині, під дном якого намагались втекти за кордон два чоловіки призовного віку. Схему облаштували громадини Молдови, які з кожного клієнта взяли по 4,5 тис. дол. Про деталі затримання втікачів та перевізників розповіла пресслужба відомства.

Пресслужба стверджує, що події відбулись на дорозі з Одеси до Рені. Прикордонники зупинили автомобіль CHRYSLER Grand Voyager, в якому їхали двоє громадян Молдови. Автомобіль оглянули і, на перший погляд, ситуація ніби не викликала підозр.

Втім, почалась поглиблена перевірка. Під час цієї перевірки на дні "Крайслера" виявили двох чоловіків, які, схоже, намагались нелегально виїхати за кордон.

Щоб провернути оборудку, чоловіки відшукали перевізників через закритий Telegram-канал. Перевізники пообіцяли, що провезуть їх за кордон — для цього потрібно сплатити 4,5 тис. дол. з кожного.

Отримавши гроші, перевізники вклали "мандрівників" на дно салону і прикрили згори старим ковроліном. Схованка була досить тіснувата, свідчить відео, опубліковане прикордонниками.

У повідомленні пресслужби ДПСУ не вказано, як можуть покарати фігурантів, які намагались незаконно перетнути кордон і, вірогідно, уникнути мобілізації до лав ЗСУ.

У мережі можна знайти пояснення щодо можливого покарання:

або стаття 204-1 Кодексу про адміністративне правопорушення — тоді суд може покарати їх штрафом у розмірі від 3400 до 5000 грн;

або стаття 336 Кримінального кодексу — за ухилення від мобілізації в умовах воєнного стану для резервістів — тоді можуть покарати тюрмою на термін дві 3 до 5 років.

Також є ще одна стаття, дотична до вказаних порушень — стаття 332-2 Кримінального кодексу. Стаття загрожувала б у випадку, якби порушення вчинили з метою "завдання шкоди інтересам держави".

Нагадуємо, 11 серпня президент України Володимир Зеленський доручив звільнити керівників усіх обласних ТЦК та СП, які протягом 18 місяців проводили мобілізаційні заходи. Замість них пропонують призначити колишніх бійців Сил оборони, які брали участь у бойових діях.

ЗМІ провели розслідування щодо низки посадовців, які працювали у ТЦК та СП. Наприклад, очільник Одеського ТЦК та СП Євген Борисов за два роки війни "розбагатів" на майже 200 млн грн — його затримали і він перебуває під підозрою.