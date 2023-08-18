Учитывая географию работы с клиентами, мы можем с уверенностью утверждать, что СК "ВИДИ Страхование" вышла на международный уровень.

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Наибольшее количество наших клиентов (кроме Украины) сосредоточено в Польше, Италии, Испании, Австрии, Чехии и Германии. У нас есть клиенты в Англии, Турции и даже Австралии!

К сожалению, война в Украине заставила наших клиентов разъехаться по разным уголкам мира, но не повлияла на привычку защищать себя и свой автомобиль. Соответственно пребывание клиента за границей не является препятствием для заключения договора КАСКО и урегулирования страхового события.

Главная цель страховой компании — защита интересов своих клиентов и предоставление услуг отличного качества, независимо от их места нахождения.

Мы рады ответить на ваши вопросы. Звоните по номеру: 044 503 3555 , Viber / WhatsApp / Telegram: 0675550652

Также узнать больше информации о нас вы можете на сайте insurance.vidi.ua

С уважением к вам и верой в победу Украины,

коллектив СК "ВИДИ Страхование"