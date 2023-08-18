Враховуючи географію роботи з клієнтами, ми можемо з упевненістю стверджувати, що СК "ВІДІ-Страхування" вийшла на міжнародний рівень.

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Найбільша кількість наших клієнтів (крім України) зосереджена у Польщі, Італії, Іспанії, Австрії, Чехії та Німеччині. Ми маємо клієнтів в Англії, Туреччині й навіть Австралії!

На жаль, війна в Україні змусила наших клієнтів роз’їхатись по різних куточках світу, але не вплинула на звичку захищати себе та своє авто. Відповідно, перебування клієнта за кордоном не є перешкодою для укладення договору КАСКО та врегулювання страхової події.

Головна мета страхової компанії — захист інтересів своїх клієнтів та надання послуг відмінної якості, незалежно від їх місця перебування.

Ми раді надати відповіді на ваші запитання. Дзвоніть за номером: 044 503 3555, Viber/WhatsApp/Telegram 0675550652.

Також дізнатись більше інформації про нас ви можете на сайті insurance.vidi.ua.

З повагою до вас та вірою в перемогу України,

колектив СК "ВІДІ-Страхування"